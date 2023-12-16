Пугачева и Галкин: последние новости 16 декабря, где сейчас, слухи, критика Пугачева и Галкин вернулись в Израиль на празднование 70-летия Макаревича

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернулись в Израиль на празднование 70-летия музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что известно о планах певицы и ее семьи, какие новости о них выходили?

Надолго ли Пугачева и Галкин вернулись в Израиль

Примадонна вместе с супругом приехала в Израиль на празднование юбилея Макаревича. О своем визите артистка сообщила в социальных сетях, открыв возможность комментирования.

«Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять «пока не меркнет свет, пока горит свеча. Всем привет», — написала Пугачева.

На фотографии певица выглядит хорошо. На ее голове надет черный берет с крупным бантом, волосы уложены крупным локонами. Артистка сделала легкий макияж — подвела глаза, добавила румян и помаду. Шею артистки украшает золотое колье, сделанное в виде цепи с крупными звеньями. Сама Примадонна одета в черную блузу.

За 14 часов сообщение собрало 134,3 тыс. лайков и больше шести тысячи комментариев. Пользователи разделились на два лагеря: одни назвали встречу «шабашом» и «сходняком», другие же поддержали Примадонну и выразили благодарность за возможность оставлять реакции.

Галкин в соцсетях сообщил, что вернулся в Израиль после гастролей по странам Европы. Шоумен рассказал, что концерты прошли успешно. Юморист поздравил подписчиков с Ханукальной неделей и наступающими праздниками. По словам шоумена, новые концерты состоятся в конце января.

Как долго звездная чета пробудет в Израиле, ни Галкин, ни Пугачева не уточнили.

Что случилось с голосом Пугачевой

Писатель Евгений Додолев поделился воспоминаниями своего близкого друга Александра Градского о времени, когда Пугачева перестала петь. По его словам, уже в 1986 году у артистки начались проблемы с голосом.

«Он [Градский] сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поет аж с 1986 года. Дословно: «На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон — одна октава», — сказал Додолев.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

Правда ли, что Пугачева переедет в Англию

Журналисты KP.RU сообщили, что артистка вместе с семьей намерена покинуть кипрский Лимасол. По информации собеседников издания, после новогодних праздников звездная чета может перебраться в сердце Великобритании Лондон. Источник KP.RU напомнил, что Примадонна посещала столицу королевства не только для встречи с друзьями, но и для возможной покупки особняка.

«Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников», — уточнил собеседник издания.

Фаворит Пугачевой, певец Сергей Савин, заявил, что Примадонна запланировала переезд в Лондон ради детей. Он объяснил решение артистки тем, что в Британии система образования лучше, чем на Кипре, а для двойняшек открывается больше перспектив.

Как Лобода отозвалась о Галкине и Пугачевой

В последнем интервью украинская певица Светлана Лобода рассказала, что уважает Аллу Пугачеву и Максима Галкина и не рассматривает их как отдельные единицы. Артистка назвала звездную пару «воспитанными, интеллигентными и большими людьми внутри». Она призвала не осуждать Примадонну за молчание, поскольку «ей уже досталось».

«То, что она уехала из России, — это о многом говорит. То, что говорит Максим, — это все, что думает Алла Борисовна. Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорят через него [Галкина]», — заявила Лобода.

По словам артистки, сейчас она почти не общается с Пугачевой, но контактирует с Галкиным.

Что известно о разговоре Пугачевой с ФСБ во время приезда в РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что во время последнего визита в Россию Примадонна общалась с сотрудниками ФСБ. Журналисты выяснили, что во время приезда 3 ноября Пугачева проходила через пограничный пункт «Бурачки», который граничит с Латвией. Во время прохождения таможни в Псковской области к Пугачевой подошли сотрудники таможни и попросили певицу пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате.

По информации Mash, она была вежлива с сотрудниками, при этом испытывала волнение, что ее могут не впустить в Россию. Представители ФСБ спрашивали, как долго продлится визит певицы и зачем она вернулась. Ответив на все интересующие вопросы, Примадонна оставила несколько автографов и уехала.

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