Сенегальский кандидат на пост генсека ООН услышал требования России МИД России разъяснил кандидату от Сенегала Салу требования к генсеку ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в Москве изложил кандидату на пост генсека ООН от Сенегала Маки Салу критерии, которым РФ руководствуется при выборе претендентов на эту должность, сообщили на сайте дипломатического ведомства. Обе стороны также подтвердили неизменную приверженность центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в международных отношениях.

20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом. Собеседник представил свою предвыборную программу. Министр разъяснил Салу требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост, — говорится в сообщении.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что будущему генсеку ООН предстоит исправлять промахи, допущенные командой Антониу Гутерриша, и начинать необходимо с сокращения доминирования граждан западных стран в структурах секретариата. Пристрастность сотрудников организации мешает им качественно выполнять посреднические функции при урегулировании конфликтов.

Кроме того, научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что, несмотря на регулярную критику в адрес ООН, ее роспуск в ближайшей перспективе исключен из-за отсутствия равноценной замены. Даже при нынешней ограниченной эффективности эта организация остается единственной глобальной структурой, которую признают все страны мира.