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22 июня 2026 в 16:48

Политолог ответил, может ли подвергающаяся критике ООН развалиться

Политолог Кортунов: ООН не перестанет существовать из-за отсутствия альтернативы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несмотря на постоянную критику в адрес Организации Объединенных Наций, ее роспуск в обозримом будущем маловероятен из-за отсутствия жизнеспособной альтернативы, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, даже при нынешней невысокой эффективности ООН остается единственной универсальной площадкой, признаваемой всеми государствами мира.

ООН всегда критиковали и будут критиковать. Понятно, что эффективность организации сейчас не очень высокая. Но никакой замены ей пока что не создано. То есть нет другой универсальной организации, которая признавалась бы всеми странами легитимной структурой. Поэтому, скорее всего, критика в адрес ООН будет, но выйти из организации едва ли кто-то захочет. Также никто не начнет процесс радикального реформирования ООН. Это касается и постоянных членов Совета Безопасности, которые располагают правом вето. Никто из них от этого отказаться не захочет, включая США и РФ, — сказал Кортунов.

Ранее китайские журналисты заявили, что российская сторона выступила с резкой критикой в адрес Секретариата ООН, обвинив его структуры в системной предвзятости и низком уровне компетентности сотрудников. По их данным, в Москве также дали понять, что не рассматривают возможность какого-либо посредничества всемирной организации в урегулировании ситуации вокруг Украины.

Мир
ООН
Андрей Кортунов
Россия
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Д. Бугров
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