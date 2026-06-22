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22 июня 2026 в 09:21

В Китае рассказали, как Россия наказала ООН за провокации

Baidu: Россия нанесла Гутерришу удар возмездия и наказала ООН за провокации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российская сторона выступила с резкой критикой в адрес Секретариата ООН, обвинив его структуры в системной предвзятости и низком уровне компетентности сотрудников, сообщает китайское издание Baidu. В Москве также дали понять, что не рассматривают возможность какого-либо посредничества всемирной организации в урегулировании ситуации вокруг Украины.

Российская дипломатия на протяжении длительного периода выражала озабоченность стилем работы руководства ООН, и в настоящий момент Москва, по мнению авторов публикации, получила возможность дать асимметричный ответ на провокационные действия. В материале подчеркивается, что реакция российской стороны оказалась предельно жесткой.

Толчком к ужесточению риторики послужила циркулирующая в дипломатических кругах информация о гипотетической роли ООН в качестве посредника для разрешения конфликта на Украине. Данные предположения были категорически опровергнуты заместителем министра иностранных дел России Александром Алимовым, который констатировал, что подобный вариант развития событий исключен из повестки и не прорабатывается на ведомственном уровне.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что новый генеральный секретарь ООН должен будет устранить ошибки команды своего предшественника Антониу Гутерриша, начав с ликвидации засилья западных представителей в секретариате. По его словам, предвзятость чиновников подрывает их способность эффективно посредничать в кризисах.

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