МИД РФ определил, что будет необходимо сделать новому генсеку ООН МИД РФ: новый генсек ООН должен будет исправить ошибки команды Гутерриша

Новый генеральный секретарь ООН должен будет устранить ошибки команды своего предшественника Антониу Гутерриша, начав с ликвидации засилья западных представителей в секретариате, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. По его словам, предвзятость чиновников подрывает их способность эффективно посредничать в кризисах.

Ставя под вопрос собственный авторитет, они не могут рассчитывать на доверие конфликтующих сторон, которое является главным ресурсом переговорщика. Надеемся, что сложившуюся ситуацию удастся хоть как-то выправить после избрания нового генерального секретаря, — сказал Логвинов.

Он подчеркнул, что следующему главе организации нужно начать с устранения дисбаланса в составе секретариата. ООН нуждается в кадровых и структурных изменениях.

Ранее стало известно, что Россия поддержит такого претендента на пост генерального секретаря ООН, который повысит авторитет организации и уменьшит затраты. Эта задача должна стать ключевой для будущего главы всемирной организации.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш подыгрывает Западу, поэтому не соответствует критериям, необходимым для занимаемой должности. По его словам, генсек ведет себя так во всем, что касается Украины.