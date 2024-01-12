Донбасс, четыре ЭКО, многочисленные романы: куда пропала Анастасия Макеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Макеева

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева известна не только ролями в кино и театре, но и громкими романами. Как сейчас живет артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Макеева

Анастасия Макеева снималась в проектах «Клуб», «Георг», «Омут», «Сеть», «Одна ночь любви», «Офицеры-2», «Допустимые жертвы», «Столица греха», «Шериф», «Возмездие», «Возвращение домой», «И отцы, и дети», «Легавый», «Нюхач», «Цезарь», «Мама по контракту», «Анна Каренина», «Новогодний переполох», «Алмазная колесница» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Помимо этого, актриса активно играет в театре.

В 2018 году Макеева победила в третьем сезоне шоу «Три аккорда», в 2021 году дошла до финала передачи «Точь-в-точь».

Что известно о личной жизни Макеевой

Анастасия Макеева известна не только ролями в кино и театре, но и многочисленными романами. Ее первым супругом был актер Петр Кислов, с которым они прожили вместе семь месяцев.

В 2010 году артистка вышла замуж за музыканта Глеба Матвейчука. В 2018 году супруги развелись.

Затем Макеева узаконила отношения с адвокатом Александром Саковичем, который был младше ее на пять лет. В 2020 году СМИ написали, что их союз распался из-за измены мужчины с актрисой Екатериной Седик. Макеева эту новость подтвердила.

Спустя год после развода актриса сообщила, что вновь влюблена — ее избранником стал прораб из Словении Роман Мальков. На тот момент он еще был женат на художнице Светлане, пара воспитывала четверых детей. Светлана заявляла, что сначала не знала об увлечении ее супруга актрисой.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Роман Мальков

«Я подозревала, что он общается с Макеевой, потому что он стал часто оставлять комментарии под ее фото. Я прямо спросила, что происходит, но он сделал вид, что не понимает, о чем я. После Макеева опубликовала видео, на котором Рома душевно проводит время в ее компании, поет песни, веселится. Потом он написал СМС, в котором все рассказал. Я пыталась связаться с Ромой, поговорить, но он не брал трубку. Тогда я попробовала поговорить с Анастасией, а она заявила, что никакого романа нет, якобы он просто строит ей дачу», — рассказывала она.

Мальков и Макеева поженились в мае 2021 года в Москве. В том же году они обвенчались в Крыму, в Воскресенской церкви.

Почему у Макеевой нет детей

Несмотря на многочисленные отношения и браки, у 42-летней Анастасии Макеевой нет детей. Актриса признавалась, что занимается с опытными врачами и прибегает к современным технологиям, чтобы забеременеть. Также она ходит в церковь.

Кроме того, Макеева четыре раза делала ЭКО, но попытки не увенчались успехом.

«Мой организм по-разному отзывался. У меня забирали яйцеклетки, оплодотворяли их, затем смотрели на качество эмбрионов... Подсадки не получилось, так как это было уже неактуально, ведь мы с Глебом развелись. У нас остались эмбрионы — биологические материалы мои и Глеба. Ни он, ни я не можем их использовать», — признавалась она в программе «Секрет на миллион».

Макеева хочет забеременеть от нынешнего супруга Романа Малькова естественным путем.

«Он обо всем знает и понимает, что это — решение, труд, осознанный шаг. Но мы хотим детей, он хочет даже больше, чем я», — отмечала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Макеева

Был ли у Макеевой конфликт с Дружининой

В 2023 году на премьере фильма «Гардемарины 1787» Светланы Дружининой, в котором Анастасия Макеева сыграла роль любовницы Де Брильи, актриса хотела обнять режиссера, но та отмахнулась от нее.

После этого в СМИ возникли слухи о конфликте между артистками.

«На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот случай просто случайность, кто-то из журналистов глупость написал — и разнесли», — пояснила Дружинина.

Что Макеева говорила про спецоперацию

Анастасия Макеева поддерживает проведение спецоперации. Кроме того, она ездит в зону СВО с концертами.

«Я — человек, не скрывающий своей любви к родине. Понятие патриотизма для меня очень важно. И когда мне позвонили и предложили поехать и поддержать жителей Донбасса, тех матерей, которые похоронили своих детей, я поехала. Скажу честно, мне хотелось своими глазами увидеть все, что там происходит. Я приехала. И увидела. Нас встречали с невероятной теплотой, люди подходили, обнимали, говорили: „Мы вас очень ждем, пожалуйста, защитите нас. Мы хотим, чтобы нас не лишали наших корней, нашей истории. Мы не хотим сносить памятники советским солдатам! Мы не хотим забывать русский язык. Мы не хотим, чтобы наши дети читали учебники по истории, в которых написана откровенная ложь. Мы хотим, чтобы сохранились те ценности, за которые проливали кровь наши предки на этой земле“. Я все видела: и мосты взорванные, и обстрелянное здание администрации, и зоопарк с развороченными вольерами, и жилые дома сожженные. И людей видела, глаза их видела, рассказы их слышала», — рассказывала актриса aif.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Макеева

Чем сейчас занимается Макеева

Анастасия Макеева продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановках «Иисус Христос — суперзвезда», «Дон Жуан. Нерассказанная история», «Яма», «Виват, Мюнхгаузен», «Чудаки», «Две легенды», «Из Chicago в Mamma Mia!», «Мы выживем» и «Приключения титулованной особы».

В кино актриса последний раз снималась в 2021 году — тогда вышел проект «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков».

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