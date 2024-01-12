«Поддержала бы отправку сына на СВО»: как сейчас живет Раиса Рязанова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Раиса Рязанова

Народная артистка России Раиса Рязанова известна ролями в лентах «Москва слезам не верит», «Не ходите, девки, замуж», «Не родись красивой» и многих других. В ее фильмографии более 200 работ. Что известно о карьере и жизни актрисы?

Чем сейчас занимается Раиса Рязанова

Раиса Рязанова в 79 лет продолжает выступать с антрепризами. Сейчас артистка гастролирует по России с постановкой «Любовь и голуби» и участвует в спектакле «Авантюристы поневоле» с актером Павлом Прилучным.

Актриса также снимается для российского кино. В 2023 году она появилась в фильме «Вредная привычка» и сериале «Цифровой код». Сейчас Рязанова задействована в съемках еще трех проектов.

Раиса Рязанова живет в Москве. По словам артистки, она может комфортно жить благодаря работе в театре и кино, потому что размер ее пенсии составляет 18 тысяч рублей.

Как Раиса Рязанова относится к СВО

Рязанова поддерживает действия российской власти и уверена, что если бы ее сын актер Данила Перов не скончался в 2020 году, он бы ушел на фронт в первых рядах. По словам артистки, ее наследник был «совестливым и принципиальным» человеком, который бы не стал скрываться от мобилизации.

«Зная Даньку, думаю, он бы просто тайком туда убежал, никому ничего не сказав, чтобы не волновались. А оттуда бы позвонил мне: „Мам, я тут за город уехал“. Вот и все, он бы и меня обманул, чтоб я не дергалась», — сообщила Aif.ru актриса.

Рязанова уточнила, что поддержала бы сына в его решении отправиться на СВО, поскольку «сегодня Россия одна противостоит фашизму».

Что Рязанова говорит о заявлениях Калныньша и Вайкуле

Раиса Рязанова не поддерживает советских коллег, которые после начала спецоперации раскритиковали Россию. В частности, актриса напомнила, что латвийский актер Ивар Калныньш обязан российскому кинематографу своей популярностью.

«Что бы он делал, если бы не российское кино и он бы снимался только на Рижской киностудии?! Скорее всего, ничего бы не делал!» — считает Рязанова.

Также артистка раскритиковала латвийскую певицу Лайму Вайкуле за сбор средств в поддержку Украины посредством своего фестиваля «Рандеву» в Юрмале.

«Вайкуле, не стыдясь, а даже с гордостью рассказывает направо и налево, что ее дядя-эсэсовец был в Латвии чуть ли не правой рукой Гитлера. Ее корни и взгляды понятны. Так что все ясно — фашистка помогает другим фашистам. Потому что на Украине уже многие годы истребляют себе подобных», — заявила актриса.

Какого мнения Рязанова о Пугачевой и Галкине

Актриса считает, что народная артистка СССР Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поторопились с политическими заявлениями.

«Галкин сам себе поднакакал и не знает теперь, как оттуда выбраться. Думаю, он жалеет о том, что сделал. Как и Пугачева жалеет», — отметила Раиса Рязанова.

По мнению артистки, Максим Галкин решился на критику в адрес России из-за денег, поскольку только за счет обсуждения политических вопросов может вызвать интерес публики за границей.

«То, что он несет, с одной стороны, не от хорошей жизни. Он уже не знает, чем завлечь на свои концерты. С другой стороны, в этих его „шутках“ проявилась и вылилась вся злость, которую он копил. Ну вы же понимаете — Киркоров и Галкин. У кого популярности всегда было больше?» — уточнила она.

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