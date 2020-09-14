Раиса Рязанова рассказала, как переживает смерть единственного сына

https://static.news.ru/photo/e0e6df0a-f6c5-11ea-986f-fa163e074e61_660.jpg Раиса Рязанова Фото: Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

75-летняя актриса Раиса Рязанова стал гостем шоу «Честный развод», которое ведёт Агата Муцениеце. Звезда не только рассказала о своих отношениях с бывшим мужем, но и о смерти единственного сына Данилы Перова.

Я понимаю, как мы тратим свою жизнь на какие-то такие пустяки... У него всё было нормально. Как ни спросишь: «Даня, как дела? Нормально». Всё у него было нормально. Я сейчас думаю, какая короткая у человека жизнь и не дай бог что случится. Не знаю, сколько я ещё проживу, — призналась звезда фильма «Москва слезам не верит».

По её словам, у неё есть желание дальше жить, но нет сил. Каждый день она вспоминает о своём сыне.

22 января в театре «Содружество актёров Таганки» сообщили о скоропостижной смерти своего актёра, заслуженного артиста России Данилы Перова. Он был единственным сыном Рязановой, у неё теперь остался только внук. Актёр скончался из-за оторвавшегося тромба.

Прилучный с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от Муцениеце последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга.

Роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович обсуждают в Сети уже несколько недель. На днях актёра видели в компании Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве, писал NEWS.ru.