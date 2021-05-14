«Можете расчленить»: Рязанова призналась в измене и романе с женатым

https://static.news.ru/photo/d07066aa-b5f6-11eb-a14a-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Народная артистка Раиса Рязанова рассказала о романе с женатым мужчиной, который длился около 10 лет. В передаче «Секрет на миллион» она призналась в этом, но сразу сказала, что телеведущая Лера Кудрявцева может её «расчленить, повесить или застрелить», но она никогда не скажет его имя.

На вопрос Кудрявцевой, что это был за мужчина, ради которого актриса ушла от мужа, звезда фильма «Москва слезам не верит» поделилась: «Я приехала домой и сразу всё мужу рассказала».

Я приехала со съёмок и так мужу и сказала. А он мне: «Ну, ты подумай». Он готов был простить. Наверное, так любил, потому что за 10 лет он потом так и не женился, — рассказала Рязанова.

Она добавила, что за всю свою жизнь ни разу не пожалела, что ушла от мужа к женатому мужчине. Даже когда осталась одна.

Я рано начала понимать, какой женой надо быть. И тут же понимала, что я такой женой быть не смогу. Не потому что не хочу, не из-за карьеры. Просто нутро говорило, что это не моё, — призналась актриса.

Рязанова также рассказала о смерти своего сына. Больше года назад он погиб из-за оторвавшегося тромба. Она отметила, что по всей её комнате развешаны портреты Данилы.