Гузеева, съемки в Лондоне, новый брак: куда пропал актер Анатолий Котенев

Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Анатолий Котенев

Белорусский и российский актер Анатолий Котенев получил известность после выхода фильмов «Отряд специального назначения», «Код апокалипсиса», «Время первых». В каких проектах сейчас задействован артист, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Анатолий Котенев

Анатолий Котенев гастролирует с антрепризами по России. Он задействован в спектаклях «Счастливый случай!» и «Ох уж эти мальчики». Также артист снимается в кино. В прошлом году он появился в фильме «Командир» и сериале «Смешная история».

Сейчас актер завершил съемки для шпионской драмы «ГДР», премьера которой должна состояться текущей зимой.

Анатолий Котенев живет в Москве вместе со своей супругой, актрисой и театральным режиссером Еленой Карпович.

Что известно о съемках Котенева в Лондоне

В 2022 году Анатолий Котенев получил предложение сыграть в британском сериале от Netflix «Корона». В пятом сезоне ленты он исполнил роль первого президента России Бориса Ельцина. Сюжет в новых эпизодах построен на событиях 90-х годов, в том числе затрагивает развод принца Чарльза (ныне — король Карл III) и принцессы Дианы.

Фото: Netflix Анатолий Котенев в сериале «Корона» в роли Бориса Ельцина

По словам Котенева, когда он летел на съемки в Лондон, даже не представлял, что это будет за сериал, поскольку его утвердили на роль после первой пародии на Ельцина. Однако работа артиста в этом проекте могла не состояться. Перед отъездом у него возникли проблемы с документами: актер постирал их вместе с вещами после рыбалки.

Как признался артист, несмотря на испорченный вид паспорта и вида на жительство, он отправился в посольство Британии, где ему оформили необходимые документы.

«Если им надо, чтобы ты у них снимался, то они сами все документы подготовят», — отметил актер в программе «Однажды» на НТВ.

Котенев рассказал, что за съемки в «Короне» ему хорошо заплатили. Благодаря этому проекту он смог выплатить ипотеку.

Был ли у Котенева роман с Ларисой Гузеевой

Анатолий Котенев вместе с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой играли главные роли в советском сериале «Секретный фарватер». После выхода ленты появились слухи о романтических отношениях между артистами, однако спустя много лет актер опроверг эту информацию в передаче «Судьба человека».

«Должен вас разочаровать, романа у нас не было. У нее было много поклонников без меня. Ребята вокруг нее крутились. Одесса, где мы вместе снимались, — там было много лихих парней. Я видел ее отношения с мужем. Она безумно красивая», — рассказал Котенев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Гузеева

Что известно о личной жизни Анатолия Котенева

Артист впервые женился в 1989 году на студентке Минского театрального института Светлане Боровской, которая впоследствии стала известной в Белоруссии телеведущей. В этом браке родились сыновья Владимир и Клим, однако отношения закончились в 2014 году разводом.

Котенев признался, что он изменил супруге. Актер много снимался в Москве, а Боровская строила карьеру в Минске. По словам артиста, он пытался сохранить семью ради детей, но не смог.

«Я пытался как-то противостоять этому, потому что у меня двое детей, у меня жена. Приезжая домой в Минск, я сразу же спешил уехать на дачу. Да, это тяжелые, конечно же, воспоминания. Когда жена меня видела, мне кажется, она все понимала, потому что у меня уже были отношения с другой женщиной», — признался артист.

В 2021 году актер официально оформил брак с актрисой Еленой Карпович, в отношениях с которой состоял с 2003 года. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Софию. По словам артиста, он сохранил хорошие отношения со старшими сыновьями.

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