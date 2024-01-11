Прокофьева, связь с Украиной, алкоголь: как сейчас живет Семен Стругачев

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Семен Стругачев

Народный артист России Семен Стругачев получил широкую известность благодаря съемкам в фильмах «Особенности национальной охоты», «Мастер и Маргарита» и «Убойная сила». Что известно о карьере и личной жизни артиста?

Чем сейчас занимается Семен Стругачев

Семен Стругачев продолжает сниматься в российских телесериалах, в частности его можно увидеть в третьем сезоне ленты «Лихач». Также в 2023 году он появился на экранах в сериале «Раневская», где сыграл отца главной героини.

Стругачев ставит антрепризы в качестве режиссера. У него есть своя команда артистов, куда входят Светлана Пермякова, Ольга Прокофьева, Андрей Носков и другие актеры.

Вместе с коллегами Стругачев гастролирует по России со спектаклем «Плата бизнес-класса». По словам артиста, ему нравится напряженный график работы, в противном случае он может начать выпивать.

«Я уже в таком ритме живу много лет. Когда я перестаю работать, у меня появляется вдруг время, если сорвались съемки или спектакли, начинал попивать, потому что времени много. И ты думаешь, что ты творишь в это время, когда выпиваешь. А это время останавливается, ты его просто теряешь. Поэтому надо постоянно быть в работе, чтобы не пить, не отдыхать и не смотреть на то, что происходит вокруг, потому все вокруг начинает раздражать», — рассказал он в одном из телеинтервью.

Семен Стругачев живет в Санкт-Петербурге и уже более 35 лет служит в театре имени Ленсовета.

Почему Стругачев против запрета алкоголя в кино

Семен Стругачев выступил против введения запрета на показ алкоголя в фильмах. С соответствующим предложением в декабре 2023 года выступил депутат Госдумы Светлана Хамзаева. В интервью NEWS.ru артист назвал призыв глупостью и обратил внимание, что сцены со спиртным в фильме «Особенности национальной охоты» являются классикой российского кино.

«Это все глупость, лицемерие и чистоплюйство. У нас эти кадры из фильма, они же классика. В конце концов это искусство, а не реклама», — заявил Стругачев.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Семен Стругачев

Какие отношения связывают Стругачева и Прокофьеву

Семен Стругачев отрицает наличие романа с коллегой Ольгой Прокофьевой, известной по роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». Свои отношения артисты в программе «Сегодня вечером» назвали образцом крепкой дружбы.

«В любое время у меня много бывает мыслей, не только творческих. Я знаю, что могу позвонить Оле в любое время дня и ночи: можно и поплакаться, и рассказать анекдоты, хотя она хочет спать в два-три часа ночи», — сказал артист.

Стругачев обратил внимание, что их с Прокофьевой не связывают интимные отношения.

«Бывает, знаете, что „секс по дружбе — больше, чем любовь“ — это не про нас. Сколько лет мы дружим и любим друг друга как актеры, как люди!» — уточнил он.

Что известно о личной жизни Стругачева

Стругачев был женат трижды. Первый раз он сыграл свадьбу в студенческие годы с однокурсницей по имени Марина. Они развелись спустя год. Вторую избранницу артиста звали Светлана, но и с ней брак долго не продлился.

Сейчас артист женат на актрисе Татьяне Титовой. Они вместе работали в самарском театре «Эксперимент», а также снимались в картине «Секрет виноделия». После рождения дочери Евгении супруга актера ушла из профессии. Пара вместе более 30 лет.

В одном из интервью украинской прессе актер рассказал, что почти все его спутницы жизни были родом с Украины. У него с этой страной связаны хорошие воспоминания.

«У меня очень много друзей на Украине, которые тоже передают забавные подарки. К тому же у меня из четырех спутниц, три — украинки, поэтому с вашей страной у меня очень многое связано, я люблю эту землю и ее людей. Дай бог нам дружбу в конце концов», — рассказал Стругачев.

Читайте также:

Соломин, уход из театра, три брака: как сейчас живет актер Михаил Филиппов

Украина, внебрачный сын, слова о «москале»: куда пропал актер Ярослав Бойко

«Однажды в России», слухи о пластике, тайный брак: как живет Яна Кошкина