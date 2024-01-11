Подарок для Елизаветы II, конфликт с братом: чем запомнился Юрий Соломин

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Юрий Соломин

В четверг, 11 января, умер художественный руководитель Малого театра народный артист России Юрий Соломин. В кино он играл прокуроров, следователей, полковников КГБ, адмиралов и царей. В театре — главных персонажей из русской классики: от Хлестакова в «Ревизоре» до Тригорина в «Чайке». 35 лет Соломин руководил Малым театром и больше 60 преподавал в театральном училище им. Щепкина, которое когда-то окончил сам. В память о знаменитом актере NEWS.ru рассказывает, чем Соломин поразил королеву Елизавету II и был ли у него конфликт с братом Виталием.

Что известно о детстве Соломина

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его родители — Зинаида Рябцева и Мефодий Соломин — были музыкальными педагогами. В своих мемуарах Юрий Соломин рассказывал, что в детстве пережил страшную трагедию — он увидел, как сотрудники НКВД пришли за его дедушкой Ананием Моисеевичем. После этого мальчик больше никогда не видел родственника. Анания реабилитировали только в 1950-х годах — уже посмертно.

Юрий, как и его младший брат Виталий, с детства знали, что станут актерами. С первой попытки Соломин поступил в Щепкинское театральное училище. Вместе с дипломом об окончании учебы в 1957 году он получил приглашение в труппу Малого театра. Здесь актер прослужил 66 лет, из которых 35 был художественным руководителем.

Сначала в театре Соломин играл небольшие роли ремесленников и солдат, потом был эпизод в «Макбете» и второстепенные роли в пьесах Александра Островского. Зато в кино Соломин снимался с начала 1960-х.

Самые известные роли Соломина в кино

После выхода фильма «Адъютант его превосходительства» артиста начали узнавать на улицах. Соломин случайно получил эту роль. В театре его считали характерным актером, а режиссер фильма Евгений Ташков искал актера на роль отвратительного белогвардейского офицера-садиста. Он решил попробовать Соломина, но худсовет выступил резко против. Актер снова и снова проходил пробы, пока его не утвердили под личную ответственность Ташкова.

«Чего я там только не делал! И скакал на лошади, и мчался на тачанке, и стрелял из пулемета, и паровоз водил, и дрался, и обнимался, и прыгал с поезда. Приходилось все осваивать с ходу. Синяков набил множество. Раньше каскадеров не было. На сложные эпизоды приглашали кого-нибудь из цирка, но в основном все делали сами актеры», — писал Юрий Мефодьевич в мемуарах «От адъютанта до Его Превосходительства».

Соломин снялся более чем в 60 фильмах. Среди них — классика мирового кинематографа, фильм «Дерсу Узала» Акиры Куросавы. Режиссер сам выбрал Соломина на роль русского путешественника Владимира Арсеньева после просмотра двух серий «Адъютанта». В 1976 году картина получила «Оскар».

Помимо этого, Соломин сыграл в картинах «Хождение по мукам», «Мелодии белой ночи», «Школьный вальс», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить», «Берег его жизни» о Миклухо-Маклае.

В каких спектаклях играл Соломин

В театре Юрий Мефодьевич выпускал по две-три премьеры в год. Он сыграл во множестве спектаклей: «Униженные и оскорбленные», «Ревизор», «Дядя Ваня», «Чайка», «Любовь Яровая» в постановке Петра Фоменко и «Целина» по опусу Леонида Ильича Брежнева. Режиссер Соломин любил классику. Он ставил Чеховскую «Чайку» и «Три сестры», «Бесприданницу» Островского и «Ревизора» Гоголя.

В 1960 году он стал преподавать в Щепкинском училище, а с 1975 года возглавил курс «Мастерство актера». Соломин проводил мастер-классы со студентами из США, Японии, Южной Кореи. Он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а в 2020 году получил звание Героя Труда. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина в ходе предвыборных кампаний.

Фото: РИА Новости Юрий Соломин в фильме «Блокада»

Как Соломин познакомился с королевой Елизаветой II

Встреча с английской королевой Елизаветой II произошла в Москве. В 1994 году она прилетела в российскую столицу и сама выбрала Малый театр местом встречи с дипломатическим корпусом. Юрий Мефодьевич тогда решил удивить королеву и сделал ей необычный подарок — шкатулку из палеха с изображением Малого театра. Елизавета II была поражена: она коллекционировала шкатулки.

«Я сам вручил этот подарок Ее Величеству, когда она уезжала из театра и мы с ней прощались. Но она посмотрела на меня с удивлением. Я не понял почему. Забеспокоился: может, слишком скромно? Что-то не по этикету? Но потом меня успокоил какой-то господин из ее свиты, видно русский, из бывших. Он спросил: „Откуда вы знаете, что королева коллекционирует шкатулки?“ Вот так мы случайно угадали», — вспоминал Соломин.

Через несколько месяцев королева прислала посылку из Англии со своей фотографией в день коронации с подписью: «На память Юрию». Соломин повесил ее на стене в кабинете.

Был ли конфликт между Юрием и Виталием Соломиными

Младший брат Юрия Соломина Виталий тоже стал знаменитым актером. Зрители помнят его по роли доктора Ватсона в цикле фильмов о детективе Шерлоке Холмсе. В СМИ нередко появлялась информация о конфликтах между братьями. Однако сами Соломины редко комментировали их, хотя и не отрицали. По словам Юрия Мефодьевича, он всегда относился к Виталию как к младшему брату.

«Как вы думаете, может ли брат, старший, допустим, учитывая еще то, что я рассказал, вдруг начать завидовать младшему? Ну посмотрите на нас — мы как вилка на бутылку, мы не похожи друг на друга. Что нам делить? Талант? Он играет свое, я играю свое. Мы абсолютно разные актеры», — сказал Юрий Соломин в «Судьбе человека» на канале «Россия 1» в 2018 году.

После смерти брата Юрия Соломина обвинили в том, что он исключил из репертуара Малого театра все постановки Виталия. Режиссер никак не комментировал это событие, хотя именно он находился рядом с младшим братом в больнице, когда ему стало плохо во время спектакля «Свадьба Кречинского».

Когда Виталия не стало, спустя некоторое время Юрий Мефодьевич объяснил, что никаких конфликтов между ними не было, а соперничество придумала пресса, чтобы повысить рейтинги. По его словам, у каждого из них была своя ниша в профессии.

Каким Соломина запомнили коллеги

Актер Дмитрий Певцов назвал Юрия Соломина мощнейшей фигурой искусства. «Нас покидают великие артисты, их практически не осталось. Юрий Мефодьевич — это символ настоящего мужчины, офицера и блистательного актера. Он долгие годы был руководителем Малого театра, блестяще выполняя свою работу. Он — мощнейшая фигура российского и советского искусства. К сожалению, таких, как он, почти не осталось. Светлая память ему и мои соболезнования родственникам, всем близким и театру, который, как я думаю, осиротел без него», — сказал NEWS.ru Дмитрий Певцов.

Актриса и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила огромный вклад Соломина в российскую культуру. «Все любят и помнят его по киноработам. Он был необыкновенным человеком, замечательным, очень теплым, очень хорошим. Это большое горе для нас, для всех его почитателей, для всех, кто любил его работы и любил его как замечательного руководителя. Он очень любил и берег своих артистов», — поделилась с NEWS.ru актриса,

Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил в комментарии NEWS.ru, что Соломин оставил большой след в истории Малого театра, укрепив его традиции русской реалистической психологической драматургии.

«Печально видеть, как одни за другим уходят великие люди советской и российской эпохи. Вот и мой дорогой соратник Юрий Соломин перешел в Царство Небесное, оставив громадный след не только как актер, талантом которого будут любоваться следующие поколения, но и как один из многих истинных охранителей традиционного русского реалистического психологического Малого театра, которому он дал всю свою жизнь и традиции которого сохранял», — заключил Бурляев.

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