Дочь Виталия Соломина задолжала банку 2,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/4426f010-797e-11eb-9e4c-96000091f725_660.jpg Виталий Соломин Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Старшая дочь актёра Виталия Соломина Анастасия должна банку 2,5 млн рублей. Это долги, оставшиеся от её мужа — предпринимателя Алексея Куценко, который ещё 12 лет назад взял кредит на сумму $700 тысяч.

Поручителями по кредиту стали его родители и супруга. Но платить банку долги бизнесмен не спешил. В итоге банк обратился в суд, который постановил взыскать со всех четверых в солидарном порядке со штрафами и процентами 74 млн рублей.

Дочь Соломина настаивает, что её подпись в банковском договоре подделана и экспертиза доказала это. Поэтому Анастасия не собирается платить банку и подала апелляцию.

По словам младшей дочери Соломина Елизаветы, ни её мать, ни сестра не любят общаться с прессой. Они отказываются сниматься и разговаривать с представителями СМИ из-за публикаций о многочисленных изменах актёра жене Марии, рассказала Елизавета в программе «Ты не поверишь!» на НТВ .

Сейчас младшая дочь «доктора Ватсона» хочет опубликовать книгу об отце. Она нашла его дневники и собирается поговорить с людьми, о которых писал умерший 12 лет назад актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родной брат Виталия Соломина Юрий стал бессрочным худруком Малого театра. Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал бессрочный трудовой договор с худруком Малого театра Юрием Соломиным. Ранее таких контрактов глава ведомства не заключал.