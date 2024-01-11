Покоренные вершины Юрия Соломина. Не стало великого актера

Фото: РИА Новости

Юрий Соломин

Не стало Юрия Соломина. «Уходит эпоха!» — скажет кто-то. И будет прав. Несравненный «адъютант его превосходительства». До сих пор Павел Андреевич Кольцов — эталонный экранный образ русского интеллигента в военном мундире и погонах.

Он и в жизни был именно таким: утонченным, скромным и чуточку озорным. Иногда это вдруг выплескивалось наружу в комедиях и водевилях. Вспомним трактирщика Эмиля из «Обыкновенного чуда» (реж. Марк Захаров) или Генриха Айзенштайна из «Летучей мыши» (реж. Ян Фрид). Жаль, этот несколько растворенный в интеллигентности актера комедийный дар не так часто использовали режиссеры. Уж слишком хорош Юрий Соломин был внешне и слишком шли ему любые мундиры.

Он был из семьи музыкантов. Мать играла на фортепиано. Отец вообще был мультиинструменталистом: скрипка, гитара, домра и еще несколько струнных. В Москву приехал из Читы поступать в театральный вопреки желанию матери, видевшей в Юрии Мефодьевиче будущего хирурга. Все перипетии поступления старшего сына с ним стойко разделил глава семьи.

И дома-то жили довольно бедно, а тут еще в Москве отец потерял все деньги и документы. Пришлось реально сидеть на сухарях. Попробуй декламировать перед приемной комиссией, когда голодное урчание в животе вот-вот заглушит твой голос. Однако все случилось. Вера Пашенная, которая набирала курс, взяла красивого одаренного юношу даже без участия в третьем туре. И уже с середины 50-х его начали постепенно задействовать в спектаклях на сцене Малого театра. Кстати, здесь за ним числилось амплуа характерного актера. Он и представить не мог, что спустя 30 лет станет художественным руководителем и три десятка лет будет руководить одним из главных театров страны.

Фото: В. Бондарев/РИА Новости Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России (1988—2024) Фото: В. Бондарев/РИА Новости Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России (1988—2024) Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького «Ревизор» Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького «Ревизор» Фото: РИА Новости Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства» Фото: РИА Новости Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства» Фото: РИА Новости Кадр из художественного фильма «Блокада» (Ленфильм, 1973–1977). Режиссер — Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева — актер Юрий Соломин Фото: РИА Новости Кадр из художественного фильма «Блокада» (Ленфильм, 1973–1977). Режиссер — Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева — актер Юрий Соломин Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Дерсу Узала» (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик — Акира Куросава Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Дерсу Узала» (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик — Акира Куросава Фото: Мурашко/РИА Новости Кадр из художественного фильма «Хождение по мукам». В роли Телегина — артист Юрий Соломин Фото: Мурашко/РИА Новости Кадр из художественного фильма «Хождение по мукам». В роли Телегина — артист Юрий Соломин Фото: Мурашко/РИА Новости Кадр из многосерийного телевизионного фильма по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» Фото: Мурашко/РИА Новости Кадр из многосерийного телевизионного фильма по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» Фото: Галина Кмит/РИА Новости Съемки фильма «ТАСС уполномочен заявить...» режиссера Владимира Фокина. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов М. Горького. Народный артист РСФСР Юрий Соломин в роли полковника КГБ Фото: Галина Кмит/РИА Новости Съемки фильма «ТАСС уполномочен заявить...» режиссера Владимира Фокина. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов М. Горького. Народный артист РСФСР Юрий Соломин в роли полковника КГБ Фото: РИА Новости Народные артисты РСФСР Людмила Максакова и Юрий Соломин в фильме «Летучая мышь» Фото: РИА Новости Народные артисты РСФСР Людмила Максакова и Юрий Соломин в фильме «Летучая мышь» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актер Юрий Мефодьевич Соломин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актер Юрий Мефодьевич Соломин Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press Юрий Соломин Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press Юрий Соломин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Юрий Соломин в спектакле «Филумена Мартурано» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Юрий Соломин в спектакле «Филумена Мартурано» Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Юрий Соломин Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Юрий Соломин Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Юрий Соломин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2015 год Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Юрий Соломин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2015 год Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Юрий Соломин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Юрий Соломин

С 60-х все замечательно стало складываться и в кино. Отличная внешность, завораживающий взгляд. За актером можно было просто наблюдать, даже особо не следя за сюжетом. Кстати, в кинокарьере ему достанется немало ролей, где он будет держать зрителя не на ярких эмоциях, а исключительно на обаянии. И вот грянул 1969 год — «Адъютант его превосходительства», пятисерийная кинолента режиссера Евгения Ташкова. С той поры и поныне с Павлом Кольцовым может конкурировать только один персонаж — Макс Отто фон Штирлиц.

Как выяснилось, это далеко не самая главная вершина, которую суждено покорить Юрию Соломину. К 1975 году, когда в творческом багаже уже были Сергей Головко из фильма «Инспектор уголовного розыска», Иван Телегин из сериала «Хождение по мукам», Алексей Звягинцев из «Блокады», на экраны вышел советско-японский фильм «Дерсу Узала» режиссера Акиры Куросавы. Одна из главных ролей — Арсеньева — была сыграна Соломиным. В том же году лента была удостоена премии «Оскар» как лучший иностранный фильм.

Хотя мы не знаем, что именно считал своей главной вершиной сам Юрий Соломин. Может быть, Малый театр, который он вел, как капитан, сквозь шторма и испытания в сложнейшие для искусства годы, включая 90-е. А незадолго до своей кончины успел лично возглавить труппу на гастролях в Луганске.

Нам же, зрителям, он дорог за каждое появление на сцене или на экране. Пусть кому-то больше импонирует спокойный, уверенный в себе следователь, а кому-то — мелодраматичный трактирщик, кому-то — полковник КГБ, а кому-то — выдающийся путешественник-этнограф.

В безграничном наследии Юрия Мефодьевича Соломина можно найти с десяток шедевров и множество просто прекрасных, дорогих нам персонажей.

Уходит эпоха. Остаются ученики, почитатели, роли...

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