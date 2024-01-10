Алла Пугачева не поет с 1986 года? Что не стыкуется в версии Градского

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Алла Пугачева

Весьма уважаемый мною журналист, телеведущий, писатель-публицист Евгений Додолев, долгое время готовивший к изданию книгу об Александре Градском, поделился фрагментами из неопубликованного интервью с известным певцом и композитором. Эпатаж нередко используется авторами для привлечения внимания к своему творчеству. И именно этот трюк сработал в отношении Аллы Пугачевой, которую Александр Градский, по сути, назвал безголосой с 1986 года.

Евгений Додолев цитирует Градского: «Человек не поет с 1986 года. На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон — одна октава. Она не может ничего спеть и записать». А вот и причина всех бед, по мнению певца: «Это все от холодного шампанского. Неразумное отношение к своему вокальному аппарату».

Понятное дело, что само по себе имя Пугачевой, даже вне контекста сцены и вообще культуры, сейчас вызывает интерес. Возможно, это постепенно перерождается в простое обывательское любопытство, но тем не менее. И хотя я чрезвычайно высокого мнения об исполнительском мастерстве обоих (в их лучшие годы), все же позволю себе усомниться в правоте Александра Градского.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Градский

Одна октава?

И здесь я хочу рассказать об одном забавном эпизоде. В 1977 году я работал администратором на телевизионной программе «Москвичка». Только что Алла Пугачева отснялась с песней «Куда уходит детство», а в студии уже ждал Александр Градский. Ему предстояло записывать главную песню своей карьеры «Как молоды мы были». Во время небольшого перерыва мы разговорились. Я поинтересовался его мнением о Пугачевой. Напомню, к этому времени у певицы за спиной были уже «Арлекино», «Все могут короли», «Волшебник-недоучка», «Не отрекаются любя», романсы из «Иронии судьбы...» и т. д.

Градский сдержанно, но в целом позитивно оценил дарование и талант будущей Примадонны, но почему-то заострил внимание на склонности Аллы Борисовны к полноте. «Ей следует уделять этому очень пристальное внимание», — заметил Александр Градский. Вот тогда-то мне и показалось, что нашему выдающемуся рок-музыканту и эстрадному тенору не удалось скрыть легкую зависть к популярности певицы. Заметим вскользь, что склонность к полноте в конце концов не пощадила именно Александра Градского, тогда как Примадонна справлялась с этим хоть и не без мук, но в целом успешно.

Теперь давайте вспомним-таки репертуар Аллы Пугачевой после 1986 года, который Градский в интервью обозначил временем заката вокальных возможностей своей коллеги. По сути, если верить этой версии, то самая сложная по диапазону композиция 1986 года — это «Две звезды» в дуэте с Владимиром Кузьминым.

Но вот еще несколько вещей более позднего времени, к которым с «одной октавой» не подступиться: «Монолог», «Три счастливых дня», «Озеро надежды», «Любовь, похожая на сон». Последняя появилась, между прочим, в 1994 году! Дальше действительно Примадонна больше опиралась на свой отменный артистизм. Таким образом, Александр Градский сократил на целых восемь лет период расцвета певицы.

Не верил в свой успех?

В творческих биографиях Градского и Пугачевой немало схожего, но еще больше различий. Они ровесники — оба 1949 года рождения. Оба были невероятно музыкально одаренными с детства. Каждый выстраивал свою карьеру, не опираясь на «правильную» партийно-патриотическую тематику. Но дальше — одни различия.

Если у Аллы Пугачевой в репертуаре были песни Шаинского, Зацепина, Минкова, Таривердиева, Паулса, Николаева, то Александр Градский был уверен, что только собственные сочинения поднимут его на музыкальный олимп. Кажется, впервые он понял, что это не совсем так, после оглушительного успеха песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были». Однако гнаться за Примадонной было уже бесполезно.

Нет смысла пересказывать дальнейшую карьеру каждого из них. Градский ценил в себе серьезного композитора и исполнителя. И преуспел в том и другом. Вот только не верилось ему до последнего, что можно столько лет оставаться популярнее всех с одной голосовой октавой. Но этот феномен трудно понять не только музыканту.

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