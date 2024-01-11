В Москве умер народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Накануне его выписали из больницы после инсульта, который случился у него в ноябре.
Известно, что Соломин умер дома во сне. Предварительно причиной смерти стала почечная недостаточность.
Актер дебютировал в кино в 1960 году, когда сыграл главную роль в фильме «Бессонная ночь». Всесоюзную славу Соломину принесла роль Павла Кольцова в телефильме «Адъютант его превосходительства». Сам же он считал своим главным фильмом «Дерсу Узала», в котором он сыграл роль путешественника Владимира Арсеньева.
Актера также прославили фильмы «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить...», «Хождение по мукам», «Сильные духом» и другие.
Юрий Соломин являлся руководителем Малого театра, у него был заключен пожизненный контракт.
Кадры Соломина из разных фильмов — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости
Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького «Ревизор»
Фото: РИА Новости
Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства»
Фото: РИА Новости
Кадр из художественного фильма «Блокада» (Ленфильм, 1973–1977). Режиссер — Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева — актер Юрий Соломин
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Дерсу Узала» (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик — Акира Куросава
Фото: Мурашко/РИА Новости
Кадр из художественного фильма «Хождение по мукам». В роли Телегина — артист Юрий Соломин
Фото: Мурашко/РИА Новости
Кадр из многосерийного телевизионного фильма по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Съемки фильма «ТАСС уполномочен заявить...» режиссера Владимира Фокина. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов М. Горького. Народный артист РСФСР Юрий Соломин в роли полковника КГБ
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Юрий Соломин в спектакле «Филумена Мартурано»
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Юрий Соломин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2015 год