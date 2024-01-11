Умер Юрий Соломин: кадры артиста из популярных фильмов

Фото: В. Бондарев/РИА Новости

Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России (1988—2024)

В Москве умер народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Накануне его выписали из больницы после инсульта, который случился у него в ноябре.

Известно, что Соломин умер дома во сне. Предварительно причиной смерти стала почечная недостаточность.

Актер дебютировал в кино в 1960 году, когда сыграл главную роль в фильме «Бессонная ночь». Всесоюзную славу Соломину принесла роль Павла Кольцова в телефильме «Адъютант его превосходительства». Сам же он считал своим главным фильмом «Дерсу Узала», в котором он сыграл роль путешественника Владимира Арсеньева.

Актера также прославили фильмы «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить...», «Хождение по мукам», «Сильные духом» и другие.

Юрий Соломин являлся руководителем Малого театра, у него был заключен пожизненный контракт.

Кадры Соломина из разных фильмов — в фотогалерее NEWS.ru.