День Шерлока Холмса: у Ливанова и Камбербэтча оказалось много общего У знаменитых актёров гораздо больше схожего, чем один экранный герой и общий день рождения с разницей в 41 год

Фото: kinopoisk

Василий Ливанов и Бенедикт Камбербэтч, кадры из фильмов про Шерлока Холмса

19 июля с разницей в 41 год родились два блистательных артиста, сыгравших русского и английского Шерлока Холмса: Василий Ливанов и Бенедикт Камбербэтч. Несмотря на то что их воплощения знаменитого персонажа Артура Конан Дойла совершенно разные, оба актёра покорили зрителей по всему миру. За эту роль Ливанову дали орден Британской империи, а Камбербэтча номинировали сразу на несколько престижных премий, включая BAFTA и «Золотой глобус». Что общего у Ливанова и Камбербэтча, кроме дня рождения и роли, и как Василий Борисович отмечает нынешний праздник — в материале NEWS.ru.

Дети из актёрских семей

Среди десятков экранизаций о всемирно известном детективе Артура Конан Дойла российским зрителям особенно полюбились две версии: советская интерпретация Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым и Виталием Соломиным и английская адаптация «Шерлок» производства телекомпании BBC (авторы Стивен Моффат и Марк Гэттис) с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Несмотря на диаметрально противоположные образы, для каждого из артистов эта роль стала определяющей в карьере и подарила всемирное признание.

Оба артиста родились в актёрских семьях. Отец Василия Ливанова Борис Ливанов был известным мхатовцем, знаменитым режиссёром, лауреатом нескольких государственных премий и кавалером орденов, в том числе ордена Ленина и четырёх орденов Трудового Красного Знамени. В доме Ливановых собиралась вся творческая интеллигенция того времени: писатель Борис Пастернак, актёр Василий Качалов, живописец Пётр Кончаловский.

Фото: kinopoisk Василий Ливанов, кадр из многосерийного фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Бенедикт тоже вырос в творческой среде с богатыми многонациональными корнями. Его родители — известные британские театральные артисты Тимоти Карлтон и Ванда Вентем. Дед по отцу родился в Турции и был капитаном подводной лодки флота Великобритании, а бабушка — в Индии, хотя оба принадлежали к английским семьям. Один прадед Бенедикта родился в Российской империи (настоящая территория Украины). Более того, генеалогическое древо Камбербэтча тянется к королю Ричарду III, правившему в Великобритании с 1482 по 1485 год, а также к семье самого Артура Конан Дойла. Позже Бенедикт сыграл как самого короля в сериале «Пустая корона», так и знаменитого сыщика.

Как и многие «дети кулис», молодые люди быстро осознали, что хотят связать свою жизнь с актёрством. Василий Ливанов рассказывал, как отец всячески отговаривал его от выбранной профессии, хотя тот без конца напрашивался на спектакли Ливанова-старшего.

В детстве я 37 раз смотрел «Мертвые души» во МХАТе с отцом в роли Ноздрёва. Он не всегда меня хотел брать, но я пробирался тайком за кулисы или садился на галёрке в зале, — вспоминает Василий Ливанов.

По его словам, ему очень нравилась эта профессия, поэтому он «старался как можно больше её понять», хотя первые годы Борис Ливанов не воспринимал выбор сына.

Я хотел понравиться ему. И это случилось, когда мне было уже 28 лет. Я тогда снялся в фильме «Коллеги». После премьеры мы накрыли дома стол, и, подняв бокал, он сказал, что признает меня артистом и уважает мой образ жизни, — рассказывал Василий Борисович.

Как и Ливанов, Камбербэтч жил за кулисами в театре родителей. Бенедикт присутствовал на репетициях мамы, смотрел фильмы с участием отца и в девятилетнем возрасте сообщил им о решении продолжить династию.

По воспоминаниям голливудской звезды, родители не были в восторге от этой идеи и попытались отговорить сына от спонтанного решения. В какой-то момент юный Камбербэтч даже решил переключиться на юриспруденцию, но театральные постановки в школе Харлоу полностью завладели им. А позже Тимоти увидел сына в роли Сальери в школьном спектакле «Амадей» и признал в нём актёрское дарование.

Каждому из актёров удалось поработать со своими знаменитыми родителями на одной съёмочной площадке. Правда, лишь однажды. Борис и Василий Ливанов появились вместе на экране в фильме «Слепой музыкант» (1960). По признанию Василия Борисовича, для него это было огромное испытание. Актёр вспоминал, как знаменитый отец сначала держался в стороне, но когда Ливанову-младшему предстояло заплакать в кадре и он не смог, то отец пошутил — «придется тебя побить», и следующий дубль оказался удачным.

Камбербэтч тоже оказывался на одной съёмочной площадке с родителями. В третьем сезоне сериала «Шерлок» Тимоти Карлтон и Ванда Вентем сыграли родителей Шерлока и Майкрафта Холмсов. Сам Камбербэтч признался, что очень гордился родителями, хотя вначале и нервничал, но «родители сыграли превосходно».

Фирменные голоса и признанные Холмсы

Поклонники Шерлоков в исполнении Василия Ливанова и Бенедикта Камбербэтча особенно выделяют голоса актёров. Правда, Василий Борисович приобрёл свой знаменитый хриплый тембр вследствие не самого удачного стечения обстоятельств.

Во время съёмок фильма «Неотправленное письмо» режиссёр Михаил Калатозов решил, что Василий и его партнёрша Татьяна Самойлова должны сами озвучивать своих героев. Актёрам пришлось кричать в тайге, хотя съёмки проходили на жутком морозе. В итоге Ливанов потерял голос. После выздоровления его тембр изменился настолько, что актёру казалось, будто говорит другой человек. Но спустя годы именно этот уникальный тембр стал голосом не только Шерлока Холмса, но и порядка 300 персонажей советской мультипликации, среди которых Карлсон, крокодил Гена, Удав из «38 попугаев».

Бенедикт Камбербэтч тоже известен не только экранными образами, но и своим голосом. У актёра очень низкий голос, но он виртуозно может его менять и использовать, например, для создания пародий на знаменитых голливудских звёзд. Во время одного интервью Камбербэтч смог за одну минуту изобразить 11 знаменитостей, включая Алана Рикмана, сыгравшего профессора Снэга в цикле фильмов о «Гарри Поттере».

Кроме того, режиссёр Питер Джексон использовал голос Камбербэтча в сиквеле «Властелина колец». Дракон Смауг не только говорит, но и двигается как британский Шерлок Холмс. А зловещее око могущественного Саурона — тоже работа голосовых связок Бенедикта.

Несмотря на совершенно разные экранизации рассказов Конан Дойла, зрителям по всему миру особенно полюбились именно эти Шерлоки. И оба актёра получили признание родной для детектива Англии. Так, официальное лондонское сообщество Шерлока Холмса считает работу Василия Ливанова лучшей из неанглоязычных.

Кроме того, дочь сэра Артура Конан Дойла Джин Конан Дойл однажды заметила, что её отец одобрил бы Ливанова на роль Холмса. Ведь актёры идеально отражают внешность британских аристократов и похожи на персонажей со знаменитых иллюстраций Сидни Пейджета.

20 февраля 2006 года Ливанов стал почётным кавалером ордена Британской империи «за заслуги перед театром и исполнительским искусством». Василий Борисович — единственный российский актёр, когда-либо получивший это звание.

А 27 апреля 2007 года на Смоленской набережной рядом с посольством Соединённого Королевства в Москве появилась скульптура Шерлока Холмса и доктора Ватсона в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина.

Своего молодого коллегу Ливанов смотрел на экране, но работой не впечатлился.

Это не история Конан Дойля. Там просто сохранены имена героев. Мне потом приносили заметки из британской прессы, где сами эти актёры говорили, что просто роли играют. А лучший Холмс все равно русский. Ещё в 1982 году англичане писали, что мы вернули им национальных литературных героев, — объяснял Ливанов.

Камбербэтч признаёт, что именно Шерлок открыл его миру. После выхода сериала крупнейшее лондонское сообщество Шерлока Холмса отметило, как сильно их удивила новая экранизация.

У нас была классика, сделанная советскими кинематографистами, была переписанная классическая история в фильме Гая Ричи, были молодые Холмс и Ватсон в фильмах и книгах. А теперь Моффат и Гэтисс чрезвычайно удачно осовременили дуэт с Бейкер-стрит, — утверждает сообщество.

Кроме множества телевизионных наград за роль Шерлока, в 2015 году Камбербэтч также был награждён орденом Британской империи «за заслуги перед исполнительским искусством и благотворительность».

Фото: kinopoisk Бенедикт Камбербэтч, кадр из сериала «Шерлок»

День рождения на карьерном взлёте и в семейном уединении

Бенедикт продолжает сниматься в кино, играет в нескольких театральных постановках и активно занимается благотворительностью. А его экранный коллега Василий Ливанов сейчас предпочитает наслаждаться уединением.

Последние годы Василий Борисович старается не появляться в публичном пространстве. Он ценит спокойствие и домашний уют. И сегодняшний день рождения отмечает «на любимой даче с детьми и внуками».

Для меня это просто ещё один год. И хорошо, что он вообще есть. Чем не повод для радости, — признался Ливанов журналисту NEWS.ru.

По словам артиста, он сейчас ничем особо не занимается. Актёр наслаждается «старостью, семьёй и природой», а также следит за тем, как зрители «на петербургском телевидении с большим успехом» принимают его последнюю режиссёрскую работу — исторический фильм «Медный всадник», в котором Ливанов задействовал всю семью.

Жена Елена консультировала по костюмам, старший сын Борис сыграл Григория Потёмкина, внучка Ева снялась в роли одной из фрейлин, а младший сын Николай занимался финансовой стороной производства картины.

В 87-й день рождения советский Шерлок Холмс признаётся, что лучший подарок для него — это сама жизнь.