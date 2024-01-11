Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра России Юрия Соломина, сообщает пресс-служба Кремля. В телеграмме, адресованной родным и близким артиста, глава государства назвал его смерть невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей страны.
По словам президента, Соломин был великим актером, настоящим творцом и хранителем легендарных традиций русского классического театра. Он отметил, что беззаветное служение своему делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали артисту высочайшее признание и всенародную любовь.
Юрия Мефодьевича Соломина больше нет с нами, но остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке, — говорится в телеграмме.
О смерти Соломина стало известно 11 января, он ушел из жизни в возрасте 88 лет. По словам его внучки, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. Накануне в Малом театре сообщили о выписке Соломина из больницы, где он находился с 6 ноября после падения в обморок. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.
Фото: В. Бондарев/РИА Новости
Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России (1988—2024)
Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости
Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького «Ревизор»
Фото: РИА Новости
Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства»
Фото: РИА Новости
Кадр из художественного фильма «Блокада» (Ленфильм, 1973–1977). Режиссер — Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева — актер Юрий Соломин
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Дерсу Узала» (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик — Акира Куросава
Фото: Мурашко/РИА Новости
Кадр из художественного фильма «Хождение по мукам». В роли Телегина — артист Юрий Соломин
Фото: Мурашко/РИА Новости
Кадр из многосерийного телевизионного фильма по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Съемки фильма «ТАСС уполномочен заявить...» режиссера Владимира Фокина. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов М. Горького. Народный артист РСФСР Юрий Соломин в роли полковника КГБ
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Юрий Соломин в спектакле «Филумена Мартурано»
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Юрий Соломин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2015 год