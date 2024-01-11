Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра России Юрия Соломина, сообщает пресс-служба Кремля. В телеграмме, адресованной родным и близким артиста, глава государства назвал его смерть невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей страны.

По словам президента, Соломин был великим актером, настоящим творцом и хранителем легендарных традиций русского классического театра. Он отметил, что беззаветное служение своему делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали артисту высочайшее признание и всенародную любовь.

Юрия Мефодьевича Соломина больше нет с нами, но остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке, — говорится в телеграмме.

О смерти Соломина стало известно 11 января, он ушел из жизни в возрасте 88 лет. По словам его внучки, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. Накануне в Малом театре сообщили о выписке Соломина из больницы, где он находился с 6 ноября после падения в обморок. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.

Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России (1988—2024)

Фото: В. Бондарев/РИА Новости

Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России (1988—2024)

Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького «Ревизор»

Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости

Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького «Ревизор»

Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства»

Фото: РИА Новости

Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства»

Кадр из художественного фильма «Блокада» (Ленфильм, 1973–1977). Режиссер — Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева — актер Юрий Соломин

Фото: РИА Новости

Кадр из художественного фильма «Блокада» (Ленфильм, 1973–1977). Режиссер — Михаил Ершов. В роли майора Звягинцева — актер Юрий Соломин

Кадр из фильма «Дерсу Узала» (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик — Акира Куросава

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Дерсу Узала» (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик — Акира Куросава

Кадр из художественного фильма «Хождение по мукам». В роли Телегина — артист Юрий Соломин

Фото: Мурашко/РИА Новости

Кадр из художественного фильма «Хождение по мукам». В роли Телегина — артист Юрий Соломин

Кадр из многосерийного телевизионного фильма по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»

Фото: Мурашко/РИА Новости

Кадр из многосерийного телевизионного фильма по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»

Съемки фильма «ТАСС уполномочен заявить...» режиссера Владимира Фокина. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов М. Горького. Народный артист РСФСР Юрий Соломин в роли полковника КГБ

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Съемки фильма «ТАСС уполномочен заявить...» режиссера Владимира Фокина. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов М. Горького. Народный артист РСФСР Юрий Соломин в роли полковника КГБ

Народные артисты РСФСР Людмила Максакова и Юрий Соломин в фильме «Летучая мышь»

Фото: РИА Новости

Народные артисты РСФСР Людмила Максакова и Юрий Соломин в фильме «Летучая мышь»

Актер Юрий Мефодьевич Соломин

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Юрий Мефодьевич Соломин

Юрий Соломин

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Юрий Соломин

Юрий Соломин в спектакле «Филумена Мартурано»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Юрий Соломин в спектакле «Филумена Мартурано»

Юрий Соломин

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Юрий Соломин

Владимир Путин и Юрий Соломин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2015 год

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Юрий Соломин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2015 год

Юрий Соломин

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Юрий Соломин