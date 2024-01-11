Путин выразил соболезнования в связи со смертью Соломина

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Владимир Путин и Юрий Соломин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2015 год

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра России Юрия Соломина, сообщает пресс-служба Кремля. В телеграмме, адресованной родным и близким артиста, глава государства назвал его смерть невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей страны.

По словам президента, Соломин был великим актером, настоящим творцом и хранителем легендарных традиций русского классического театра. Он отметил, что беззаветное служение своему делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали артисту высочайшее признание и всенародную любовь.

Юрия Мефодьевича Соломина больше нет с нами, но остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке, — говорится в телеграмме.

О смерти Соломина стало известно 11 января, он ушел из жизни в возрасте 88 лет. По словам его внучки, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. Накануне в Малом театре сообщили о выписке Соломина из больницы, где он находился с 6 ноября после падения в обморок. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.