Драпеко назвала Соломина ярчайшей страницей российской культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Малого театра Юрий Соломин — яркая часть культурного наследия России, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. По словам актрисы, смерть народного артиста СССР стала настоящим горем для всех поклонников его творчества.

Юрий Соломин — ярчайшая страница в российской культуре. Его огромный вклад в театральное дело долгие годы держал марку традиционного российского театра. Все любят и помнят его по киноработам. Он был необыкновенным человеком, замечательным, очень теплым, очень хорошим. Это большое горе для нас, для всех его почитателей, для всех, кто любил его работы и любил его как замечательного руководителя. Он очень любил и берег своих артистов. Соболезнования родным и близким, — сказала Драпеко.

О смерти Юрия Мефодьевича стало известно 11 января. Сообщалось, что с 88-летним Соломиным находилась его дочь, худрук Малого театра умер во сне. Telegram-канал Mash писал, что, по предварительным данным, причиной смерти народного артиста стала почечная недостаточность. По информации канала, этот диагноз стал осложнением на фоне инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.