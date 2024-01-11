Стали известны подробности смерти народного артиста Соломина SHOT: народный артист СССР Соломин скончался во сне

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Народный артист СССР художественный руководитель Малого театра России Юрий Соломин скончался ночью во сне в своей квартире на Спиридоньевском переулке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, за сутки до этого актера выписали из больницы, где он проходил реабилитацию после инсульта.

Как передает канал, Соломин умер около часа ночи. Точная причина смерти пока неизвестна, ее установят после экспертизы.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Соломин мог умереть от почечной недостаточности. По некоторым данным, этот диагноз стал осложнением на фоне инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Отмечается, что состояние 88-летнего артиста постоянно ухудшалось на фоне гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета.

Актер Дмитрий Певцов назвал Соломина символом настоящего мужчины, офицера и блистательного артиста. По его словам, таких выдающихся личностей практически не осталось. Певцов считает, что Малый театр осиротел без Соломина, который долгие годы блестяще руководил культурным учреждением и был мощнейшей фигурой российского искусства.