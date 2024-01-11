«Уходят великие люди»: Бурляев оценил масштаб личности Соломина Депутат Бурляев отметил вклад Соломина в традиции Малого театра

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Николай Бурляев

Народный артист Юрий Соломин оставил большой след в истории Малого театра, укрепив его традиции русской реалистической психологической драматургии, заявил в комментарии NEWS.ru режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев. Он отметил, что Соломин не позволял искажать русскую классику и сохранял традиции.

Печально видеть, как одни за другим уходят великие люди советской и российской эпохи. Вот и мой дорогой соратник Юрий Соломин перешел в Царство Небесное, оставив громадный след не только как актер, талантом которого будут любоваться следующие поколения, но и как один из многих истинных охранителей традиционного русского реалистического психологического Малого театра, которому он дал всю свою жизнь и традиции которого сохранял, — заключил Бурляев.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Актер умер во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. Точные причины смерти Соломина неизвестны, дату прощания с актером сообщат позднее.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Соломин мог умереть от почечной недостаточности. По некоторым данным, этот диагноз стал осложнением на фоне инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Отмечается, что состояние 88-летнего артиста постоянно ухудшалось на фоне гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета.