В посольстве России раскрыли сведения о пострадавших при взрыве в Кабуле Посольство РФ не получало сведений о пострадавших при взрыве в Кабуле россиянах

Фото: Kabir/XinHua/Global Look Press

Информации о россиянах среди пострадавших в результате взрыва автобуса в Кабуле не поступало, сообщили ТАСС в посольстве РФ. Обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в диппредставительстве.

Сведений о пострадавших российских гражданах не поступало, — рассказали в посольстве.

Власти Афганистана к настоящему моменту подтвердили гибель двух человек в результате взрыва в Кабуле, еще 14 человек были ранены. Инцидент произошел в столичном районе Дашт-е Барчи. Пострадавших доставили в больницы.

По данным агентства Khaama Press, взрыв произошел около 18:30 (20:00 мск). Перед этим жители Кабула сообщали о звуках взрыва на западе города. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна организация.

Ранее в Иране более 100 человек погибли в результате теракта, произошедшего на кладбище Мучеников в городе Керман во время мероприятия в память о генерале Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани. Во время церемонии с разницей в 10 минут прогремели два взрыва, один из которых произошел у усыпальницы военачальника, второй — близ мечети Сахеб аз-Заман. Ответственность за теракт взяло «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).