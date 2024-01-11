«Болел не только за театр, но и за людей»: Денис Кирис о Соломине Продюсер Кирис рассказал о стремлении Соломина помочь нуждающимся актерам

Фото: Агентство «Москва»

Народный артист СССР Юрий Соломин, скончавшийся 11 января, заботился об актерах и переживал за их нелегкую судьбу, рассказал NEWS.ru руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, продюсер Денис Кирис. По его словам, он помогал нуждающимся актерам финансово и решал вопросы, связанные с задержками выплат. Покойного артиста Кирис считает щепетильным и справедливым человеком.

Кирис рассказал, что он работал вместе с Соломиным, снимая телевизионные версии спектаклей Малого театра, в котором тот работал художественным руководителем. Особое внимание продюсера привлекла забота артиста о других актерах. В частности, он выпускал сувенирную продукцию и продавал ее в театре, чтобы выплачивать пособия нуждающимся деятелям культуры.

Болел он не только за дело, не только за театр, но и за людей. Помню, был эпизод, когда народному артисту Владимиру Носику забыли заплатить за службу. Я пришел к Соломину, ведь несправедливо получается. Вопрос был решен в течение буквально пяти минут, — отметил Кирис.

По мнению актера, смерть Соломина стала трагедией для русской школы психологического театра. Он выразил надежду на то, что школа Малого театра продолжит свою деятельность и сохранит культуру подготовки артистов.

Депутат Госдумы Николай Бурляев ранее заявил, что Юрий Соломин оставил большой след в истории Малого театра, укрепив традиции русской реалистической психологической драматургии. По его словам, он сохранял традиции и не позволял искажать классику.