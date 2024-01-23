Гуськов рассказал о своем участии в фильме «Мастер и Маргарита» Гуськов: роль в фильме уровня «Мастера и Маргариты» редко достается актерам

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера кино»

Актер Алексей Гуськов, сыгравший в новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастера и Маргариты» барона Майгеля, заявил NEWS.ru, что для него это были съемки с талантливыми людьми по талантливому произведению. По его словам, артистам очень редко достается роль, где можно подумать о том, что такое человек.

Съемки с талантливыми людьми, талантливыми партнерами по известному произведению... Сложно работать над утомительным проектом. Деньги уходят, а позор остается. Тут этого нету, — сообщил он.

Гуськов добавил, что Мастер стоит перед выбором — черное или белое, и это не «сдвиг по фазе», а поиск человеком системы координат. Его же персонаж барон Майгель ответил на этот вопрос и выбрал конформизм.

Ранее сообщалось, что первоначально фильм назывался «Воланд». Впоследствии было решено дать проекту оригинальное название, поскольку в центре сюжета — любовь Мастера и Маргариты. Фильм выйдет на экраны 25 января. Актриса Юлия Снигирь, которая сыграла Маргариту в новой киноадаптации, призналась, что сцена обнаженного полета ее героини над советской Москвой далась ей нелегко.