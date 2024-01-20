Экранизация «Мастера и Маргариты» — 2024: актеры, отзывы, когда выйдет

Фото: Пресс-служба Атмосфера кино

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита»

В ближайшее время в широкий прокат выйдет фильм «Мастер и Маргарита». О чем он будет, кто сыграл в киноленте, когда состоится премьера?

О чем фильм «Мастер и Маргарита»

Шоураннеры картины подчеркивают, что лента не в полной мере является экранизацией романа Михаила Булгакова, хотя действие и происходит в 1930-е в Москве. В основе сюжета фильма будет история самого Мастера.

«Нам хотелось, чтобы условно человек, который никогда не читал книгу, смог бы проникнуться драмой героев и понять, как герои между собой связаны. Кино должно было работать как для зрителей, хорошо знающих книгу, так и для тех, кто, может быть, никогда не читал или читал давно и не помнит, и для международных зрителей, которые, может, вообще не слышали, что такое „Мастер и Маргарита“. Поэтому концепция нашего фильма заключалась в том, чтобы не пытаться делать прямую экранизацию книги, а выстроить фильм в мире романа Булгакова», — рассказывал режиссер Михаил Локшин.

Зрителя познакомят с писателем, который оказывается в опале из-за спектакля. Постановку, созданную по произведению, убирают из репертуара. Кроме того, коллеги демонстративно избегают встречи с ним.

Фото: Пресс-служба Атмосфера кино Алексей Гуськов в фильме «Мастер и Маргарита»

За короткий промежуток времени Мастер превращается в изгоя, однако в этом году он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Вдохновленный любовью и поддержкой женщины, литератор решается создать роман, персонажи в котором — люди из его окружения, а главным героем является Воланд, прообразом которого становится новый знакомый иностранец.

Писатель с головой погружается в мир своего произведения, из-за чего постепенно перестает осознавать границы вымысла и реальности, сплетающиеся в одно целое.

Первоначально фильм так и назывался «Воланд». Впоследствии все-таки было решено дать проекту оригинальное название, поскольку в центре сюжета — любовь Мастера и Маргариты.

Кто сыграл в фильме «Мастер и Маргарита»

Главные роли в новой ленте исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Оба артиста признавались, что съемки были сложными, однако принесли огромный опыт. Цыганов отметил, что его в произведении Булгакова привлекали «трехслойность мистики, сатиры на тему московской жизни 1930-х годов и библейская история», поскольку совокупность этих линий «создает удивительное обаяние, которым это произведение выделяется среди всех».

«Съемки были сложные, это правда. Но эти сложности легче проживались из-за слаженной команды. Съемочная группа была превосходная, за что я очень благодарна. Висеть по 12 часов на тросах было непросто, обнажение давалось мне тоже непросто. Масштабные сцены — всегда непросто: ты должен быть четким, точным, как музыкант в большом оркестре. Сфальшивил — и работа всего оркестра испорчена», — говорила Снигирь о съемках в картине.

Фото: Пресс-служба Атмосфера кино Полина Ауг в фильме «Мастер и Маргарита»

Имя актера, сыгравшего Воланда, долгое время держалось в тайне, однако после выхода тизера стало известно, что «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», представил Аугуст Диль.

Роль Понтия Пилата исполнил датский актер Клас Банг. В фильме также снялись Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров и другие.

Когда выйдет фильм «Мастер и Маргарита»

Премьера картины назначена на 25 января 2024 года. Релиз ленты откладывался несколько раз из-за пандемии коронавируса и смены режиссера.

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