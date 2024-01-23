«Первый из всех»: Ярмольник рассказал о многолетней связи с Булгаковым Актер Ярмольник заявил, что у него сложилась многолетняя связь с Булгаковым

Фото: NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Российский актер Леонид Ярмольник, который сыграл доктора Стравинского в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», заявил, что у него сложилась многолетняя связь с Михаилом Булгаковым. Во время предпремьерного показа картины в кинотеатре «Октябрь» он рассказал, что сыграл в спектакле по роману писателя еще в 1976 году, передает корреспондент NEWS.ru.

Произведение («Мастер и Маргарита». — NEWS.ru) одно из самых любимых, у меня давние связи с этим произведением. Может быть я первый из всех, кто снимался в этой картине, потому что я играл в спектакле у Юрия Петровича Любимова в 1976 году. Поэтому у меня с Булгаковым уже многолетняя связь, — заявил Ярмольник.

Актер признался, что в первый раз прочитал роман, когда учился в школе, однако тогда не понял смысл произведения. По словам Ярмольника, Булгаков — это отдельная планета, язык и видение мира. В фильме Локшина, как подчеркнул артист, замечательный сценарий, в котором тесно переплетается придуманная Булгаковым история и его жизнь.

Народный артист России Алексей Гуськов, который сыграл в новой экранизации романа Булгакова барона Майгеля, ранее признался, что для него это были съемки с талантливыми людьми по талантливому произведению. По его словам, актерам очень редко достается роль, где можно подумать о том, что такое человек.