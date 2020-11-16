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Шоу-бизнес

Юлия Снигирь похвасталась новой сумочкой за 356 тыс. рублей

06:12, 16 ноября 2020 97
Фото: instagram.com/yuliasnigir

Звезда сериала «Хороший человек» Юлия Снегирь продемонстрировала дорогую обновку из новой коллекции модного дома.

Сумка Dior St Honoré появилась в продаже 30 октября, стильный аксессуар, согласно информации на официальном сайте марки, стоит $4600.

Свою любовь к предметам роскоши актриса объяснила трудным детством.

Ониомания — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. В народе — шопоголизм. Я иногда им страдаю: наверное, компенсирую нехватку этого в детстве, — призналась Снигирь в Instagram.

Мнения подписчиков разделились. Некоторые согласны с тем, что импульсивными покупками с желанием побаловать себя люди восполняют нехватку родительской любви в детстве, другие отметили, что стремление окружать себя красивыми вещами является совершенно нормальным для красивой женщины.

Как писал NEWS.ru, Григорий Лепс рассказал о том, что из его шикарного дома в виде буддийских пагод улетел дорогущий попугай. Неблагодарная птица стоимостью 300 тыс. рублей не оценила ни потраченных на неё денег, ни райскую жизнь в роскошном особняке.

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