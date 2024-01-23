Цыганов не стал говорить о «химии» с актрисой Снигирь Цыганов признался, что с трудом играл любовь в «Мастере и Маргарите»

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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актер Евгений Цыганов признался, что ему нелегко далась роль Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», где его партнершей стала супруга Юлия Снигирь. Режиссер Михаил Локшин же ранее сказал, что обнаружил химию между двумя актерами, но Цыганов это подтверждать не стал.

Это непросто, но и обнимать знакомого человека тоже не всегда легко. И делать вид, что он замечательно пахнет, например. Везде есть свои сложности. Ну, конечно, это особенное приключение в том смысле, что я знаю, что это Юлин любимый роман. Мною этот роман также очень любим. Герои эти, безусловно, любимы всеми. Во всяком случае, теми людьми, кто читал этот роман, — сказал Цыганов.

25 января в России на экраны выйдет фэнтезийный фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Актриса Снигирь, которая сыграла Маргариту в новой киноадаптации, призналась, что сцена обнаженного полета ее героини над советской Москвой далась ей нелегко. По словам актрисы, она до последнего надеялась, что этот эпизод будет снят иначе. Актриса выразила мнение, что, несмотря на возможный успех, фильм в любом случае будут много критиковать.

Цыганов и Снигирь впервые вместе вышли в свет в 2018 году, когда их общему сыну было уже два года. Роман между артистами вызвал бурное обсуждение среди поклонников. Евгений Цыганов является отцом семерых детей актрисы Ирины Леоновой, от которой ушел к коллеге Снигирь.