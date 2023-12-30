«Фишер», роман с Лядовой, отказ Молочникову: как живет Александр Яценко

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Яценко

Актер Александр Яценко обладает множеством кинопремий и известен зрителю по съемкам в фильмах «Аритмия» и «Оттепель». В каких проектах сейчас задействован артист, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Александр Яценко

Александр Яценко в 46 лет продолжает развивать кинокарьеру. В 2023 году с ним на экраны вышли фильмы «Мастер и Маргарита» и «Праведник», а также сериалы «Операция „Неман“», «Бизон: дело манекенщицы» и «Фишер». По признанию артиста, за последний проект о маньяке-насильнике ему было страшно браться, однако со временем стало интересно работать в этом жанре.

«Я взялся за первую серию, и меня накрыл ужас. Думал, что откажусь, — чем дальше, тем страшнее было. Прочитал все разом, чтобы не тянуть», — рассказал он журналу «Сеанс».

Сейчас актер задействован в съемках картины «Дело Германа», где исполнит главную роль вместе с актрисой Юлией Снигирь.

Почему Яценко отказался от работы в театре

Александр Яценко неоднократно получал предложения от режиссера Александра Молочникова присоединиться к работе в МХТ имени Чехова, но отказывался от них из-за занятости в кинопроектах.

«Было радостно, а потом... Понимаешь, в театр надо месяца на три уйти с головой, а у меня сейчас такой график, что это очень сложно. <...> Саша хотел, чтобы я сделал выбор в его пользу, но я не смог, потому что уже обещал другим людям», — объяснил актер журналу «ОК!».

Несколько лет назад Молочников уволился из МХТ имени Чехова. Летом 2022 года он начал обучение в Колумбийском университете на факультете режиссуры и остался жить в США.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Александр Яценко и Яна Сексте

Что известно о романе Яценко с Еленой Лядовой

Александр Яценко на съемках фильма «Солдатский декамерон» в 2005 году познакомился с актрисой Еленой Лядовой, между ними начались романтические отношения, которые продлились семь лет.

Коллега артистов Полина Болнева рассказала, что проблемы в отношениях между Яценко и Лядовой начались из-за разных взглядов на будущее. Актер хотел, чтобы его возлюбленная занималась семейным бытом.

«У Саши в голове есть определенная модель семьи: папа зарабатывает деньги, мама занимается бытом и детьми. Лена категорически не хотела вставать к плите. Да и с детьми не получалось. Если мне не врали, то дважды она была беременной, но увы... А ведь она замечательная! И мамой была бы очень хорошей», — рассказала она «Экспресс газете».

Что известно о личной жизни Александра Яценко

После расставания с Еленой Лядовой актер женился на гримере Марине Рожковой. В 2015 году у них родился сын Мирослав. Роды у супруги Яценко принимал сам. Они проходили дома, и акушерка не успела доехать вовремя из-за пробок.

Этот брак продлился около восьми лет, после чего Александр Яценко женился на Ксении Ивановой, которая младше его на девять лет. Вскоре после свадьбы в 2018 году у супругов родился сын Арсений, а еще спустя год — сын Александр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Яценко с супругой Ксенией Ивановой

«Муж — главный человек в моей жизни. Уход за детьми никогда не отвлекал меня от наших отношений. Наоборот, их появление нас только сблизило. Ведь теперь мы — настоящая большая семья», — заявила Ксения Иванова для Family Times.

Александр Яценко называет себя домашним человеком и признается, что любит проводить время с семьей.

«Мы живем за городом, и у меня там свой огород. Я сажаю огурцы, вожусь в парнике, дети помогают убирать листья — такая жизнь мне идеально подходит», — отметил актер.

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