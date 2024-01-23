Ауг раскрыла содержание незапланированной сцены в «Мастере и Маргарите» Актриса Ауг: режиссер спонтанно предложил мне сесть в машину к Воланду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Ауг

Актриса Полина Ауг рассказала NEWS.ru о незапланированной сцене в новой экранизации «Мастера и Маргариты». По ее словам, режиссер Михаил Локшин спонтанно предложил сыграть, как ее героиня — Гелла — садится в машину к Воланду.

Локшин работал с актрисами очень трепетно, и я ему безумно благодарна. Мы очень много работали до начала съемок — очень много работали над образом, текстом, посвятили много времени разбору. Когда начались съемки, не хватало времени что-то менять. Во многом вещи рождались спонтанно. Например, когда я сажусь в машину к Воланду. Этой сцены не должно было быть, но режиссер сказал: «Давай, ты сделай, а потом мы поймем, это нужно или нет». В итоге эта сцена вошла в окончательную версию фильма, — заявила Ауг.

Народный артист России Алексей Гуськов, который сыграл в новой экранизации романа Булгакова барона Майгеля, ранее признался, что для него это были съемки с талантливыми людьми по талантливому произведению. По его словам, актерам очень редко достается роль, где можно подумать о том, что значит быть человеком.

Также российский актер Леонид Ярмольник, который сыграл доктора Стравинского в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», заявил, что у него сложилась многолетняя связь с Михаилом Булгаковым. Во время предпремьерного показа картины в кинотеатре «Октябрь» он рассказал, что сыграл в спектакле по роману писателя еще в 1976 году.