Я еще не видела окончательной версии фильма и очень волнуюсь, потому что всегда остается рефлексия, что ты не смогла «дать» этой роли и каждый раз хочется заново начать, поскольку человек растет, «взрослеет», появляются новые обстоятельства жизни появляются. Я думаю, что это роман о любви. Раньше мне нравились главы о Воланде, потом я полюбила главы, касающиеся Ершалаима. Но вот сейчас, готовясь к съемкам я поняла, что имел в виду Булгаков и это роман о любви, — заявила актриса.