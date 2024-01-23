Пугачева и Киркоров: почему после расставания Филипп ходит не в те двери?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Артистический мир буквально выстроился в очередь, чтобы выказать свою поддержку Филиппу Киркорову, некоронованному королю «голой» вечеринки.

Почему именно ему, а не тому же Vacio или Анне Дзюба, известной как Anna Asti? Разный масштаб, иного объяснения не нахожу. Ухватившись за такую авторитетную фигуру, как Киркоров, ты и сам становишься заметнее. Народный артист! Это вам не какое-то недоразумение в носке. К тому же Филипп как дитя, ей Богу, так и тыркается не в те двери, чтобы потом страдать, недоумевать и пытаться растрогать нас своей печальной лирикой, полной намеков и символов.

Конечно, существует некая корпоративная солидарность, ведь никто из артистов не застрахован от ошибок и глупостей, а иногда и драматических стечений обстоятельств. Вспомним судьбу Азизы, возглавившей нынче список защитников Филиппа Бедросовича.

Штраф всех порадовал

К череде больших и малых неприятностей добавилась новость о том, что Таганский суд г. Москвы взыскал с Филиппа Киркорова почти 8 млн руб. задолженности по налогам и сборам. Помимо этого, суд постановил выплатить государственную пошлину в размере 24 тыс. руб.

И это известие было встречено в народе бурей позитивных эмоций. В комментариях есть все: от мелкого злорадства до вполне уместного напоминания, что высшая справедливость все же существует и неизбежна.

Как-то так получилось, что Филипп Киркоров невольно превратился в символ поляризации общества. С одной стороны — жирующая артистическая тусовка, а с другой стороны — зритель, выкладывающий из своего скромного дохода по 4–5 тыс. руб. за билет на концерт. И этот зритель видит, как его «кумир» уносит с концерта несколько миллионов, а потом просаживает их по ночным клубам в непотребном виде.

Вряд ли публика готова терпеть подобное дальше. Сегодня многое изменилось. И в 2024 году, похоже, уже не вернуться к прежней системе отношений между кумирами и их поклонниками. Требования со стороны общества к облику артиста стали иными. Когда мы говорим об облике, то далеко не в первую очередь подразумеваем перья, торчащие во все стороны на сценическом костюме условного Филиппа Киркорова. Хотя и здесь не следовало бы путать подмостки и реальную жизнь. Речь идет о внутренней культуре и понимании этических норм, которые не позволяют терять человеческий облик вместе с одеждой.

Не во все двери надо заходить

Что же касается самого короля эстрады, то велики шансы, что скоро он снова может войти в какую-то не ту дверь. Сейчас на него пристально смотрят с обоих полюсов. А сам Филипп никак не выберет, в каком же двинуться направлении: ближе к эстрадной свите или ближе к народу. И туда и туда не пускает слишком высокое самолюбие звезды. Поэтому в попытке избавиться от шлейфа «мутаборского скандала» певец ограничивается полумерами. Не трогаясь с места, делает щедрое пожертвование. Хорошее дело, но лучше бы лично прибыть с миссией в многострадальный Белгород. Такое впечатление, что при всей своей внешней уверенности и значительности Филипп все время нуждается в чьей-то подсказке.

Ну не звонить же по любому поводу Алле? Или нужно иногда и позвонить? Да, это рискованно. Уж слишком сильно на нее влияние мужа-иноагента. Вот и в своей новой песне Филипп Киркоров производит впечатление человека, не понимающего, к какому берегу пристать:

«Каждый шаг я делаю на бис И не понимаю, что сказать. Расскажите правду, кто друзья, Кто мои враги, а кто же я?»

Правду о себе никто со стороны рассказать не сможет. Она живет внутри личности каждого человека. И для ее извлечения нужна некоторая тишина, погружение вглубь себя. Внешние эффекты и шум только мешают и причиняют вред. Но это противоречит законам шоу-бизнеса по определению.

Так что выбор делать все равно придется, а какой — покажет время. Так что думай, Филипп, думай! Или позвони своей бывшей супруге. Может, она подскажет...

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