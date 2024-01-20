Составлен список звезд, поддержавших Киркорова после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналисты выяснили, какие звезды российского шоу-бизнеса выступили в поддержку певца Филиппа Киркорова после бойкота из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Кто встал на защиту народного артиста России, кто осудил?

Кто поддержал Киркорова

Одной из первых на сторону Киркорова встала певица Азиза Мухамедова, более известная как Азиза. Артистка выразила мнение, что «отмена» Киркорова действует по принципу: «Бей своих, чтобы чужие боялись».

«Мне это напоминает: „Бей своих, чтобы чужие боялись“. Нельзя своих казнить, нельзя разбрасываться людьми, талантами, трудягами — теми артистами, которые преданно служат своим поклонникам», — сказала исполнительница.

Она добавила, что причиной бойкота в отношении Киркорова является «старая гвардия» артистов, у которых «большая часть жизни прожита».

«Кто „кусает“ талантливых людей? Те, у кого большая часть жизни прожита. Неужели жизнь ничему не научила? Многие из нашей старой гвардии будто озлобились на весь мир. У молодежи такого нет. Я наблюдаю за ними: они дружные, сплоченные, на позитиве. Откуда у тех, с кем мы начинали, такая ненависть к своим же?» — констатировала Азиза.

12 января Киркоров представил песню под названием «Слухи». В новой композиции певец называет виновными в произошедшем «первый снег» и свою усталость, а также призывает «не судить его», ведь он «всего лишь человек». Как пишет MK.ru, трек «Слухи» разместили на своих страницах в социальных сетях многие звезды шоу-бизнеса, тем самым выразив поддержку народному артисту России.

Уточняется, что таким образом Киркорова поддержали Лариса Гузеева, Николай Басков, Азиза, Лариса Долина, Алсу, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Ксения Собчак, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Дмитрий Маликов, Андрей Малахов, Анита Цой, Татьяна Навка, Яна Рудковская и Лера Кудрявцева.

Кто осудил Киркорова

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» на YouTube осудил внешний вид Киркорова на «голой» вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря и отметил, что поп-королю не удалось убедить россиян в своей искренности после пожертвования средств детям Белгорода.

Актриса Яна Поплавская также усомнилась в честности участников «голой» вечеринки Ивлеевой. В частности, она назвала «благотворительностью с пеной у рта» помощь белгородцам со стороны Киркорова, журналистки Ксении Собчак и певицы Лолиты Милявской.

Актриса Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Она опубликовала ролик, на котором поп-король вместе с певицей Жасмин исполняют композицию «Личное тело». Шукшина обратила внимание на фрагмент песни: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу».

Откуда «вырезали» Киркорова, какие концерты отменили

Киркоров столкнулся с отменой выступлений на сцене и в телеэфире в конце декабря после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Поп-короля удалили с афиши «Золотого Граммофона» от 27 декабря, где он был изображен вместе с Николаем Басковым, Ириной Дубцовой, Сергеем Лазаревым и Мари Краймбрери.

Ранее Киркорова «вырезали» из фильма «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I, а холдинг ВГТРК и Первый канал убрали артиста из эфиров. Певец также не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах. Помимо этого, сцену с Киркоровым удалили из сериала «Сваты».

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