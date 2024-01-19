Анна Асти покинула РФ после «голой» вечеринки. Вернется ли она обратно?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Асти (Asti)

Певица Анна Асти (Asti) вместе с мужем бизнесменом Станиславом Юркиным на время покинула Россию после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Mash. Что об этом известно, вернется ли обратно?

Почему Асти улетела из России, когда планирует вернуться

По информации Mash, исполнительница улетела из страны сразу же после отмены концертов. Источник сообщил, что она намерена переждать зиму и вернуться к выступлениям в России уже в марте.

«Ценник на корпоративы Асти снизился. До „голой“ вечеринки было 10 миллионов рублей, после — стало семь. Райдер тоже претерпел изменения — скромные 600к. Свет и звук — 500к, и на покушать всего 100к на всю команду певицы. Сейчас все запланированные концерты отменили или перенесли на другие даты», — говорится в публикации канала.

Также авторы Mash отмечают, что в настоящее время неизвестно, состоится ли мартовский тур Анны Асти по городам России, который был запланирован еще до «голой» вечеринки.

«В начале этого года должен был состояться концерт в Сочи — его перенесли на январь 2025-го. Запланированный мартовский тур пока под вопросом — возможно возобновление, когда шумиха с мутаборской вечеринкой утихнет. Сейчас об этом речи нет», — отмечает Mash.

Почему Асти могут лишить российского гражданства

После того как Асти посетила в конце декабря 2023 года «голую» вечеринку Ивлеевой, управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи певице гражданства России в 2023 году, сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Известно, что артистка имеет украинское гражданство. В 2020 году она вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина и получила вид на жительство в РФ. В феврале 2023 года она закрыла ИП, которое было оформлено на украинский паспорт, и открыла новое уже с российским гражданством.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14 января Telegram-канал «Образ будущего» сообщил, что журналист Ксения Собчак якобы смогла добиться отмены проверки правоохранителями условий получения гражданства Анной Асти.

«Ксения Собчак добилась отмены проверки правоохранителями условий получения гражданства Анной Асти», — говорилось в публикации канала.

Почему рэпер Элджей покинул лейбл Анны Асти

Вчера, 18 января, Telegram-канал SHOT сообщил, что известный российский рэпер и бывший муж Анастасии Ивлеевой Алексей Узенюк (Элджей) принял решение покинуть лейбл Асти Fenix Music после появления певицы на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».

«Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не лишиться выступлений в России: по данным SHOT, рэпер сейчас улетел в Таиланд, чтобы переждать катастрофические последствия „голой“ вечеринки своей бывшей жены Насти Ивлеевой. Ранее Элджей развелся с Ивлеевой пару лет назад», — рассказали авторы канала.

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