Филипп Киркоров: последние новости 23 января, где сейчас, штрафы, слухи

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Суд взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова 8 млн рублей, а сам он начал ремонт в своей квартире на Земляном Валу в Москве. В чем причина, какие еще последние новости про поп-короля известны, кто вызвал его на ринг?

Какой долг суд взыскал с Киркорова

Суд взыскал с Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Судебный приказ в законную силу еще не вступил.

«Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района г. Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедроса задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 руб. 00 коп.», — сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Помимо этого, суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы. Размер взыскания составил 24 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Речь шла об имущественном, земельном и транспортном налогах, а также начислениях по УСН.

Кто хочет сразиться с Киркоровым на ринге

Шоумен Стар Барецкий заявил, что готов сразиться на ринге с Филиппом Киркоровым и певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN), а также с юмористом Александром Гудковым.

«Почему нет, конечно, вышел бы в ринг с Александром Гудковым, с любым готов. Но я жалеть не буду. Вышел бы со всеми. С Киркоровым, хотя я к нему хорошо отношусь, нормальный дядька. Мы по массе подходим, он высокий, у него кости тяжелые, а я невысокий, но круглый. С Киркоровым, давайте, следующий бой, с Монголом вышел, теперь давайте. Я готов с ним пободаться, остальные соперники не особо интересны», — объяснил он NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стар Барецкий

Чем Киркоров заменил портреты Пугачевой

Филипп Киркоров начал ремонт в своей старой квартире на Земляном Валу в Москве, в которой жил после развода с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Исполнитель решил заменить портреты Примадонны гигантскими черепами, украшенными белыми стразами, сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

«Чьи черепушки, угадаете? Ну конечно, Филиппа Киркорова. Отмененный певец вовсю занимается ремонтом в своей старой квартире, где жил после развода с Пугачевой. Теперь там, где интерьеры озаряли портреты Примадонны, будет сиять кумпол в стразах. Аж целых два», — пишут авторы публикации.

Два метровых черепа разместятся на одной из стен двухуровневой квартиры, в которой есть домашняя студия звукозаписи и сауна. В 2015 году Киркоров хотел продать недвижимость за €1 млн, однако не нашел покупателя.

Какие выступления Киркорова были отменены после «голой» вечеринки

В конце декабря прошлого года Филиппа Киркорова стали убирать из концертов и программ после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Так, его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже убрали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Кроме того, артиста вырезали из сериала «Сваты», его снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, которую показали по российскому каналу «Дом кино», Киркорова нет.

По данным MK.RU, «бойкот» певцу продлили как минимум до весны. Артист должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты поп-короля в ближайшее время не запланированы. В апреле Киркоров собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также музыканта убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

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