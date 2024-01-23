Суд взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова 8 млн рублей, а сам он начал ремонт в своей квартире на Земляном Валу в Москве. В чем причина, какие еще последние новости про поп-короля известны, кто вызвал его на ринг?
Какой долг суд взыскал с Киркорова
Суд взыскал с Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Судебный приказ в законную силу еще не вступил.
«Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района г. Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедроса задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 руб. 00 коп.», — сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Помимо этого, суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы. Размер взыскания составил 24 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Речь шла об имущественном, земельном и транспортном налогах, а также начислениях по УСН.
Кто хочет сразиться с Киркоровым на ринге
Шоумен Стар Барецкий заявил, что готов сразиться на ринге с Филиппом Киркоровым и певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN), а также с юмористом Александром Гудковым.
«Почему нет, конечно, вышел бы в ринг с Александром Гудковым, с любым готов. Но я жалеть не буду. Вышел бы со всеми. С Киркоровым, хотя я к нему хорошо отношусь, нормальный дядька. Мы по массе подходим, он высокий, у него кости тяжелые, а я невысокий, но круглый. С Киркоровым, давайте, следующий бой, с Монголом вышел, теперь давайте. Я готов с ним пободаться, остальные соперники не особо интересны», — объяснил он NEWS.ru.
Чем Киркоров заменил портреты Пугачевой
Филипп Киркоров начал ремонт в своей старой квартире на Земляном Валу в Москве, в которой жил после развода с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Исполнитель решил заменить портреты Примадонны гигантскими черепами, украшенными белыми стразами, сообщил Telegram-канал «Светский хроник».
«Чьи черепушки, угадаете? Ну конечно, Филиппа Киркорова. Отмененный певец вовсю занимается ремонтом в своей старой квартире, где жил после развода с Пугачевой. Теперь там, где интерьеры озаряли портреты Примадонны, будет сиять кумпол в стразах. Аж целых два», — пишут авторы публикации.
Два метровых черепа разместятся на одной из стен двухуровневой квартиры, в которой есть домашняя студия звукозаписи и сауна. В 2015 году Киркоров хотел продать недвижимость за €1 млн, однако не нашел покупателя.
Какие выступления Киркорова были отменены после «голой» вечеринки
В конце декабря прошлого года Филиппа Киркорова стали убирать из концертов и программ после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Так, его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I.
Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже убрали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.
Кроме того, артиста вырезали из сериала «Сваты», его снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, которую показали по российскому каналу «Дом кино», Киркорова нет.
По данным MK.RU, «бойкот» певцу продлили как минимум до весны. Артист должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих артистов.
Сольные концерты поп-короля в ближайшее время не запланированы. В апреле Киркоров собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.
Также музыканта убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.
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