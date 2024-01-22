Не Пугачева и не Ивлеева. Кто на самом деле виноват в несчастьях Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филиппа даже по-человечески жалко, честное слово. Его настигла какая-то карма в лице Аллы Пугачевой. Не хочется даже говорить, с каким знаком, поскольку многие скажут — да чего бы он достиг в этой жизни, если бы не она. И правда ведь. Именно Алла запустила этот яркий двухметровый проект «Филипп Киркоров». Потом даже замуж сходила за него, затем развелась и, кажется, до сих пор не может себе простить этой оплошности. Не в смысле, что рассталась, а в смысле, что поддалась напору сладкоголосого болгарина.

Не зря же ее последний (тьфу-тьфу) малолетний супруг до сих пор публично подначивает Филю. А певец даже не отвечает, боясь навредить любви всей своей жизни — Алле. Мало того, он как может защищает ее жизненные выборы: партнера, места жительства, позиции. «Надо ж так было влюбиться» — как поется в песне Примадонны, подаренной ей когда-то бывшим фаворитом Владимиром Кузьминым. Вот такой странноватый треугольник получился, где Филипп любит Аллу, Алла любит Максима, а Максим любит сам себя. Публика к этому давно привыкла.

Во всем виновата любовь

Но тут некий шоумен Гоген Солнцев заявил, что во всех несчастьях, свалившихся на певца после скандально знаменитой «голой» вечеринки, виновата не ее хозяйка Настя Ивлеева, а неизменная позиция Филиппа Киркорова в отношении экс-супруги. То есть опять проклятие треугольника: иноагент Галкин говорит гадости в адрес России, супруга не возражает, а Киркоров, как всегда, горой за свою бывшую.

Ах, если бы все было так просто, как показалось этому самому Гогену. Он прав лишь в одном, косвенно намекая на то, что чаша терпения переполнилась. И вовсе не из-за цепочки, которая ведет от Киркорова к Галкину, а по совершенно другой причине. Дело в том, что Филипп просто перестал соответствовать духу времени. И само общество отторгает его. В последнее время певец сделал немало для самоотмены. Например, ему припоминают «пляску» на православном кресте в одном из номеров шоу-программы в Кремлевском дворце, после чего на него поступила жалоба в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет России.

И некрасивый эпизод с охранником в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Где «король», предположительно, столкнул его со сцены.

Всплыла даже давняя, почти забытая история «розовой кофточки» журналистки Ирины Ароян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Новый клип ничего не объяснил

Шабаш в ночном клубе «Мутабор» окончательно скомпрометировал «голого короля». Его жест в виде перечисления 5 млн руб. белгородскому фонду «Синяя птица» был воспринят в обществе попыткой «откупиться». Ведь эти деньги он способен заработать, выступив на корпоративе в течение получаса. Филипп не посчитал нужным поехать в Донбасс. Вместо этого он быстро уплатил налоги и даже успел снять клип на что-то пафосно-невразумительное под названием «Слухи». В самом тексте звучат нотки оправдания, недоумения, но также желания поскорее забыть о неприятностях и двигаться дальше: «Привыкаю к этим пустякам, зависти и пересмешникам».

К музыкальной части, как обычно, никаких претензий. Однако певец отказывается замечать, что наступило время смыслов и поступков. В песне он снова просит кого-то растолковать, что не так-то? И вот тут уже хочется понять: что это? Инфантилизм 55-летнего человека или такой эгоизм, который не дает ему видеть дальше своей короны? Возможно, и то и другое. Но мне почему-то кажется, что за последние годы стал уж слишком заметен отрыв некоторых «народных» от народа. И эта расщелина все больше напоминает пропасть. Физический побег из страны в пору решающих испытаний, конечно, достоин презрения. Но что хорошего, если ты остался, но не понимаешь и не слышишь никого, кроме себя любимого?

Однако не будем раньше времени прощаться с Филиппом Киркоровым. У каждого есть право и возможность переосмыслить свою роль в жизни и на сцене. Да и высокое покровительство как фактор непотопляемости никто не отменял.

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