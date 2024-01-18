Филипп Киркоров: последние новости 18 января, уедет ли из РФ, концерты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

«Отмена» народного артиста России Филиппа Киркорова из-за участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой может продлиться до весны. Где сейчас находится поп-король, какие еще последние новости о нем известны?

Где сейчас может находиться Киркоров

Блогер Сурен Каграманов в своем YouTube-шоу «Сорян, это пранк» заявил, что Филипп Киркоров мог уехать в США. По его словам, певец смирился с тем, что после участия в «голой» вечеринке его карьере «пришел конец».

При этом поклонники в комментариях напомнили, что у артиста есть дом в Майами. Они уверены, что Киркоров отправился туда в отпуск.

«У Филиппа дом в Майами, у детей двойное гражданство, они же в США родились. Вряд ли он навсегда уехал, скорее всего, как обычно, проводит там отпуск»;

«Да не уедет он. Во-первых, он Россию любит. Во-вторых, а где он еще нужен?»;

«А где доказательства, что он в США? Даже если он там, то явно просто в отпуск поехал. У него же там дом», — пишут фанаты в соцсетях.

Может ли Киркоров навсегда уехать из России

Продюсер и композитор Евгений Кобылянский заявил NEWS.ru, что Филипп Киркоров может уехать из России после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке. По его мнению, поп-король переедет в Болгарию, Грецию или Израиль, так как он не станет мириться с отсутствием выступлений.

«Куда уехать? Да куда угодно. Он может уехать хоть в Болгарию, хоть в Грецию. Даже в Израиль, в принципе, тоже можно. Там сейчас особенно нужны руки в армии. Смех смехом, но, если человек имеет определенную состоятельность, скорее всего, он побежит в какую-то южную страну», — предположил композитор.

При этом сам Киркоров не единожды заявлял, что является патриотом своей страны и не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — говорил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Сколько продлится «отмена» Киркорова

По данным MK.RU, «бойкот» Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. В начале марта певец должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты поп-короля в ближайшее время не запланированы. В апреле Киркоров собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве. Он планировал показать новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление также не значится.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко считает, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. Он заявил NEWS.ru, что весной обсуждение мероприятия затихнет и «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

Что сделал Киркоров после «голой» вечеринки

Филипп Киркоров после «голой» вечеринки перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей. Об этом сообщила директор организации Ольга Димченко. Она отметила, что это самое большое пожертвование за восемь лет работы организации.

12 января исполнитель также представил новую композицию «Слухи». В ней он попросил «не судить его, ведь он всего лишь человек».

«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — спел поп-король.

Кроме того, по информации Telegram-канала «НеМалахов», Киркоров продолжает набивать татуировки на руке. Так, новый рисунок артист прячет под одеждой и собирается показать его поклонникам в день рождения.

«Киркоров продолжает набивать „рукав“ и прятать его под одеждой — мол, сюрприз к концертам в честь дня рождения. А будут ли они? Вот в чем вопрос», — сообщил канал.

До этого появилась информация о том, что музыкант набил себе жука-скарабея на тыльной стороне ладони и слово king («король») на пальцах.

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