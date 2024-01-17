Филипп Киркоров: последние новости 17 января, отъезд в США, концерты, слухи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров после скандала и «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой мог уехать из России. Куда отправился поп-король, какие еще последние новости о нем известны?

Куда мог уехать Киркоров

Блогер Сурен Каграманов в своем YouTube-шоу «Сорян, это пранк» заявил, что Филипп Киркоров мог уехать в США. По его словам, поп-король смирился с тем, что после участия в «голой» в вечеринке его карьере «пришел конец».

При этом поклонники в комментариях напомнили, что у Киркорова есть дом в Майами. Они предположили, что певец отправился туда в отпуск.

«У Филиппа дом в Майами, у детей двойное гражданство, они же в США родились. Вряд ли он навсегда уехал, скорее всего, как обычно, проводит там отпуск»;

«Бред!!! Он не уедет. И карьера его не закончена! Отдохнет и вернется с новыми силами»;

«У него дом в Майами. Наверное, решил там переждать бурю», — пишут в соцсетях.

Сколько продлится «отмена» Киркорова

По данным MK.RU, «бойкот» Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. В начале марта он должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты музыканта в ближайшее время также не запланированы. В апреле Киркоров собирался отметить свой день рождения на сцене театра Crave, показав новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже.

«Впрочем, до даты выступлений осталось три месяца, а продажа билетов до сих пор не началась. В афише театра выступления Киркорова тоже не значатся», — сообщил MK.RU.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко считает, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет и «отмененные» знаменитости, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Как Киркоров помог Белгороду

Филипп Киркоров после «голой» вечеринки перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей. Об этом сообщила директор организации Ольга Димченко.

«Средства уже поступили. Мы очень рады, в истории нашей организации это самое большое пожертвование за восемь лет нашей работы. Мы счастливы: счастлив наш коллектив, счастливы наши подопечные семьи», — подчеркнула она.

Какую песню выпустил Киркоров после «голой» вечеринки

12 января Филипп Киркоров представил новую композицию «Слухи». В ней он призвал «не судить его, ведь он всего лишь человек».

«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — спел поп-король.

Какой сюрприз поклонникам готовит Киркоров

По информации Telegram-канала «НеМалахов», Филипп Киркоров продолжает набивать татуировки на руке. Так, новый рисунок исполнитель прячет под одеждой и собирается показать его поклонникам в день рождения.

«Киркоров продолжает набивать „рукав“ и прятать его под одеждой — мол, сюрприз к концертам в честь дня рождения. А будут ли они? Вот в чем вопрос», — пишут авторы канала.

Ранее сообщалось, что Киркоров набил себе жука-скарабея на тыльной стороне ладони и слово king («король») на пальцах.

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