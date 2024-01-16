Киркоров — король, а кто Ивлеева? Созданы карты по мотивам «голой» тусовки

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров

Петербургский художник Александр Дуал сообщил о создании колоды карт с изображениями участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Кто из звезд стал королем, кому достался туз и откуда в колоде Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Какие карты достались участникам «голой» вечеринки

О создании колоды карт по мотивам скандального мероприятия, организованного Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, Дуал сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Художник представил карты, на которых изображены звезды шоу-бизнеса, посетившие «голую» вечеринку.

«„Голая“ вечеринка хоть уже и отгремела, идея сделать игральные карты по ее мотивам у меня пришла на новогодних праздниках. Представляю вашему вниманию некоторые карты из колоды», — пишет Дуал.

Организатор тусовки Настя Ивлеева стала червовой дамой, а журналистка Ксения Собчак — крестовой дамой. Дуал пояснил, что Собчак получила такую масть за «виртуозное умение закапывать гостей в вопросах», а «судьбу» Ивлеевой в этом выборе решили лайки в Сети.

«Анастасия Ивлеева — блогер, и ей часто ставят лайки, которые выглядят как эта масть», — заявил художник в интервью петербургскому изданию Metro.

Народный артист России Филипп Киркоров представлен пиковым королем, а певица Лолита Милявская — пиковой дамой.

«Он (Киркоров. — NEWS.ru) однозначно король! Решил его сделать пиковым, чтобы им можно было „побить“ Лолиту», — объяснил Дуал.

Рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев) примерил на себя роль бубнового валета, а певец Дима Билан — короля крести. Дуал включил в колоду и рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн), который стал пиковым королем. Художник подчеркнул, что Билан получил титул игрального короля случайно — изначально ему отводилась роль валета.

Фото: t.me/moscowcourts VACIO (в центре)

«На вечеринке не так много звезд попали в кадр, пришлось его сделать королем крести — кстати, из-за креста на груди и черного костюма. По факту на картах нужно было разместить четырех девушек и восемь мужчин: четыре дамы, четыре валета и четыре короля», — указал Дуал.

Художник не обошел вниманием и один из самых скандальных моментов «голой» вечеринки — появление рэпера VACIO в одном носке Balenciaga на половом органе. Этот предмет гардероба «украсил» тузы.

«Это главный артефакт и мем „голой“ вечеринки», — добавил художник.

Что делают в колоде Моргенштерн и Дуров

Помимо звезд, которые побывали на «голой» вечеринке Ивлеевой, в колоде присутствуют знаменитости, не посетившие данное мероприятие. Так, джокерами стали рэпер Алишер Моргенштерн и миллиардер Павел Дуров. По словам Дуала, этим он хотел показать, кто еще мог стать гостем вечеринки в «Мутаборе».

«Ими я решил показать, кто мог бы еще быть на этой вечеринке. Моргенштерн высмеивал вечеринку и в шутку приносил извинения, как и все звезды. А вторым джокером решил сделать Павла Дурова — просто из-за его фото, которые он выкладывает у себя в профиле и которые народ превращает в мемы», — сказал он.

Поступит ли «голая» колода в продажу

Дуал заявил, что созданная им колода игральных карт по мотивам «голой» вечеринки представляет собой арт-объект, поэтому в продажу она не поступит. При этом художник не исключил, что может ее кому-нибудь подарить.

«В продажу эти карты не отправить, так как это будет являться нарушением авторских прав. Да и не было такой идеи. Поэтому, чтобы их увидеть вживую, нужно будет сыграть со мной в дурака», — констатировал Александр Дуал.

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