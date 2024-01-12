«Самое большое пожертвование»: Киркоров перевел деньги детям Белгорода «Подъем»: Киркоров пожертвовал белгородскому фонду помощи детям 5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей, сообщила Telegram-каналу «Подъем» директор организации Ольга Димченко. По ее словам, это самое большое пожертвование, которое когда-либо получал фонд.

Средства уже поступили. Мы очень рады, в истории нашей организации это самое большое пожертвование за восемь лет нашей работы. Мы счастливы: счастлив наш коллектив, счастливы наши подопечные семьи, — сказала Димченко.

Директор уточнила, что средства потратят на покупку новой мебели в центр, а также на обучающие уроки по рисованию, декоративно-прикладному творчеству в швейной мастерской, фанерной мастерской, а также на пособия и методические материалы. Помимо этого, будет куплено оборудование для актового зала.

Здание фонда пострадало во время атаки ВСУ на Белгород 30 декабря. По словам Димченко, строение почти восстановлено благодаря помощи региональных властей.

До этого Киркоров пообещал отдать свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» жителям Белгорода. Артист назвал удар ВСУ по городу 30 декабря бесчеловечной террористической атакой. Заявление певца последовало за скандалом, связанным с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Позднее артист выпустил новый трек «Слухи», в котором призвал зрителей не судить его. В песне певец называет виновными в распространении слухов «первый снег» и свою усталость. В тексте также сообщается, что Киркоров «всего лишь человек».