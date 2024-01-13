Киркорова заподозрили в новой татуировке «НеМалахов»: Киркоров набил третью татуировку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «НеМалахов» сообщает, что певец Филипп Киркоров продолжает набивать татуировки на руке. По данным канала, новое изображение он прячет под одеждой и результат покажет только на концертах в честь дня рождения. Ранее на теле артиста заметили две тату — жука-скарабея на тыльной стороне ладони и слово KING (в переводе с английского — «король») на пальцах.

4 января Telegram-канал «Светский хроник» написал, что Киркоров набил себе вторую татуировку на руке. В сообщении отмечалось, что на публике певец скрывает надпись под массивными перстнями. Авторы канала отметили, что исполнитель продемонстрировал тату перед Новым годом, появившись перед камерами без украшений.

Ранее сообщалось о первой татуировке Киркорова в виде изображения жука-скарабея, которую он сделал на тыльной стороне ладони. Отмечалось, что жук-скарабей приносит удачу своему владельцу, а также символизирует перерождение и просветление. Исполнитель также скрывал руку, на которой есть тату, под повязкой.