Киркоров воссоединится с Пугачевой в США? Последние новости 16 января

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Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Народный артист России Филипп Киркоров может переехать в США, чтобы объединиться с певицей Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что об этом известно, какие последние новости о поп-короле 16 января?

Что известно об отъезде Киркорова в США

О возможном отъезде поп-короля после скандала с «голой» вечеринкой, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, сообщил ведущий YouTube-шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов. Об этом пишет портал Monavista.ru 16 января.

По словам блогера, Киркоров «смирился» с тем, что после скандального мероприятия его карьере в России «пришел конец». В связи с этим певец решил покинуть РФ и направиться в США, куда собираются перебраться на постоянное место жительства Пугачева и Галкин, утверждает Каграманов.

Как заявил пранкер, Примадонна давно не общается с Киркоровым, в связи с чем он намерен «подмазаться» к бывшей супруге, чтобы примкнуть к ней за океаном.

«Пишут везде, что он приземлился в Америке, опять не та дверь... С ним же Пугачева не общается, она же его вообще не ставит никуда, ни в какие места. И он пытается, видимо, таким вот образом подмазаться. Только не нужно так подмазываться. Позвони Алле Борисовне и скажи: „Алла, я с тобой и Максимом, ждите меня, я скоро буду... От меня отвернулись люди, Минкульт. От меня отвернулись все, Алла, я еду, простите за все... Ну пожалуйста, давай мы будем с тобой и Максом вообще жить вместе“. Вот так это должно примерно выглядеть... Когда у нас в стране есть такие патриоты, это ужас, мне страшно», — сказал блогер в недавнем выпуске шоу «Сорян, это пранк».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин и Алла Пугачева

Пользователи Сети усомнились в достоверности этой информации, отметив, что сейчас Киркоров находится в Москве

«Ну и куда Киркоров уехал? Сидит в Москве, плачет после вечеринки уже месяц. Зачем распространять нелепые слухи?» — пишет 16 января один из пользователей в комментариях под соответствующей новостью в паблике «Новости звезд. Шоу-бизнес. Знаменитости» в соцсети «ВКонтакте».

Сам Киркоров не давал никаких комментариев относительно своего возможного отъезда из России. Информация блогера Каграманова не имеет официального подтверждения.

Почему Киркорову объявили бойкот

Певица Азиза Мухамедова, более известная как Азиза, считает, что «отмена» Киркорова действует по принципу: «Бей своих, чтобы чужие боялись». По ее словам, подобным образом относиться к своим артистам нельзя.

«Мне это напоминает: „Бей своих, чтобы чужие боялись“. Нельзя своих казнить, нельзя разбрасываться людьми, талантами, трудягами — теми артистами, которые преданно служат своим поклонникам», — сказала исполнительница в беседе с MK.ru.

Она добавила, что причиной бойкота в отношении Киркорова, по ее мнению, является «старая гвардия» артистов. Азиза выразила уверенность в том, что поп-короля критикуют те, у кого «большая часть жизни прожита».

«Кто „кусает“ талантливых людей? Те, у кого большая часть жизни прожита. Неужели жизнь ничему не научила? Многие из нашей старой гвардии будто озлобились на весь мир. У молодежи такого нет. Я наблюдаю за ними: они дружные, сплоченные, на позитиве. Откуда у тех, с кем мы начинали, такая ненависть к своим же?» — добавила артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кем стал Киркоров в игральных картах по мотивам «голой» вечеринки

Художник Александр Дуал создал игральные карты с участниками «голой» вечеринки Ивлеевой. Неполную колоду он представил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«„Голая“ вечеринка хоть уже и отгремела, идея сделать игральные карты по ее мотивам у меня пришла на новогодних праздниках. Представляю вашему вниманию некоторые карты из колоды», — пишет художник.

Карта с Киркоровым — пиковый король. На ней артист изображен в образе, в котором он посетил скандальное мероприятие в «Мутаборе».

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