«Гнида кучерявая»: Кушанашвили своеобразно заступился за Киркорова Кушанашвили заявил, что сочувствует Киркорову после отмены его концертов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» на YouTube встал на защиту народного артиста России Филиппа Киркорова, чьи концерты стали отменять после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. При этом Кушанашвили назвал певца «кучерявой гнидой» и осудил его внешний вид на тусовке.

Я глубоко ему сочувствую, [Киркорова] стали вырезать [из эфиров], что не менее отвратительно, чем его внешний вид в гостях у Насти Ивлеевой. Они там были все отвратительные <...> Почему, когда Филипп Киркоров перечисляет деньги теперь уже жертвам обстрела Белгорода, почему его жест выглядит совершенно неуместным, почему это выглядит настолько жалко? Ведь это благородное дело <...> Люди встали на дыбы: если бы не было этой ситуации, в которую ты попал, гнида ты кучерявая с накладной жопой, ты бы перечислил эти деньги? — заявил Кушанашвили.

Журналист объяснил, что у людей возникает вопрос, почему же Киркоров раньше не жертвовал деньги, а сделал это после скандала. По мнению шоумена, певец уповал, что данный жест поможет сгладить неприязнь публики. Однако, по словам Кушанашвили, в России иная публика, которую такими вещами не проймешь. При этом журналист подчеркнул, что считает омерзительной и реакцию людей, которые «вчерашнего любимца изваляли в грязи».

Ранее Киркоров пообещал отдать свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» жителям Белгорода. Артист назвал удар ВСУ по городу 30 декабря бесчеловечной террористической атакой. Позднее артист сдержал свое слово и перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей, сообщила директор организации Ольга Димченко. По ее словам, это самое большое пожертвование, которое когда-либо получал фонд.