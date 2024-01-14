Какой сюрприз поклонникам подготовил Киркоров? Последние новости 14 января MK.ru: бойкот Киркорову в России официально продлили до весны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

«Отмена» народного артиста России Филиппа Киркорова может продлиться до весны текущего года. Какие последние новости о поп-короле российской эстрады, уедет ли он из России?

Бойкот Киркорову продлили

Выступления народного артиста России на сцене зрители не увидят как минимум до весны, сообщает MK.ru. По данным издания, бойкот Киркорову «официально продлен».

Как уточняется, в начале марта певец должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах, а его поклонники уже приобретали билеты на грядущие мероприятия. В частности, поп-король планировал поздравить представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

Одно из выступлений Киркорова было запланировано на 3 марта, где он должен был спеть на одной сцене с коллегами Николаем Басковым, Ларисой Долиной, Валерией и другими артистами. Однако на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих звезд.

Сольных концертов певца в ближайшее время также не предвидится. Как пишет MK.ru со ссылкой на источники, заказчики и организаторы музыкальных шоу сейчас не горят желанием связываться с Киркоровым.

«Не каждый заказчик и организатор сейчас будет связываться с приглашением Филиппа. Понимают, что могут возникнуть проблемы. Его концерты могут позволить себе только очень обеспеченные люди и крупные корпорации, но им репутация дороже», — сообщает издание.

Будет ли Киркоров праздновать день рождения на сцене

Киркоров планировал отметить на сцене свой день рождения в конце апреля. До появления на «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, артист сообщил название театра, где пройдут его выступления по случаю личного праздника.

«Впрочем, до даты выступлений осталось три месяца, а продажа билетов до сих пор не началась. В афише театра выступления Киркорова тоже не значатся», — пишет MK.ru.

Когда Киркоров может вернуться в эфиры на ТВ

Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал NEWS.ru, что, по его мнению, разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. Спикер выразил уверенность в том, что весной обсуждение скандального мероприятия сойдет на нет и «отмененные» знаменитости, в том числе Киркоров, вернутся в эфир на телевидение.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — считает музыкальный критик.

Какой сюрприз для поклонников подготовил Киркоров

Telegram-канал «НеМалахов» 13 января сообщил, что Киркоров продолжает набивать татуировки на руке. Как пишет ресурс, новый рисунок артист прячет под одеждой, а покажет его только на концертах в честь дня рождения.

«Киркоров продолжает набивать „рукав“ и прятать его под одеждой — мол, сюрприз к концертам в честь дня рождения. А будут ли они? Вот в чем вопрос», — отмечалось в публикации Telegram-канала.

Ранее на теле артиста заметили две тату — жука-скарабея на тыльной стороне ладони и слово KING (в переводе с английского — «король») на пальцах.

Какую песню выпустил Киркоров после «голой» вечеринки

12 января артист представил свою новую композицию под названием «Слухи», в которой призвал «не судить его, ведь он всего лишь человек».

«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — спел артист.

Уедет ли Киркоров из России

Продюсер и композитор Евгений Кобылянский в беседе с NEWS.ru предположил, что Киркоров может уехать из России после «отмены» из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.

«Уехать, безусловно, он может, поскольку его достаточно жестко сейчас отрезали от эфирного пространства. И в его статусе, в его положении он, скорее всего, не захочет смириться с этой ролью, с этой новой ипостасью для себя», — сказал композитор.

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