Пугачева, Галкин, Киркоров, SHAMAN: последние новости шоу-бизнеса 5 января Филипп Киркоров сделал себе вторую татуировку после «голой» вечеринки

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров сделал две татуировки, а певец SHAMAN назвал Аллу Пугачеву своей фанаткой. Какие новости в последнее время выходили о Максиме Галкине (признан в РФ иноагентом), что интересного в мире шоу-бизнеса?

Какие новости известны про Киркорова

Филипп Киркоров сделал себе вторую татуировку на руке. 3 января сообщалось, что певец набил себе жука-скарабея на тыльной стороне ладони, изображение приносит удачу своему владельцу и символизирует перерождение и просветление.

Теперь на пальцах руки Киркорова появилось слово king («король»). При этом, по данным Telegram-канала «Светский хроник», исполнитель прячет надпись под перстнями.

Также недавно появилась информация о том, что Киркоров отстранил своего менеджера Артема Кияшко от управления компанией «Филипп Киркоров Продакшн».

Кияшко стал директором артиста в 2021 году. Сейчас эту должность занимает Максим Ситник. По его словам, решение о смене гендиректора компании было принято давно. Оно связано с отъездом Кияшко.

«Артем пока просто уезжает и занимается другой деятельностью. Он как бы есть, но не занимается уже Филиппом. Чем он будет заниматься, не могу вам рассказать. Давно уже принято решение, просто не могли найти кандидатуру, подходящую на замену Артему», — объяснил Ситник.

Новым директором ООО «Филипп Киркоров Продакшн» назначен Владимир Пономарев. Согласно официальным документам, он занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие новости известны про SHAMAN

На проекте «Фактор А» в 2013 году Алла Пугачева не выбрала SHAMAN победителем шоу. Тогда артист сказал: «Вы обо мне еще услышите!». В недавнем обращении к своим критикам Примадонна вспомнила эту фразу, сообщив, что именно она просила молодого певца ее произнести.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала исполнительница в соцсетях.

В ходе передачи «Культурный шок» SHAMAN отреагировал на слова Пугачевой. Он отметил, что подобную фразу в рамках «Фактора А» произносил каждый участник шоу и это было абсолютно нормально. Также музыкант назвал Примадонну своей фанаткой.

«Так как сейчас я достиг определенного успеха, а интернет помнит все, мне это припоминается. Как говорится, пацан сказал — пацан сделал. Мне кажется, это проявление фанатской любви. И я очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло», — сказал SHAMAN.

Какие новости известны про Пугачеву и Галкина

Певица Лайма Вайкуле рассказала, как Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин, встретили Новый год. Недавно артистка написала в соцсетях пост, обратившись с поздравлениями к россиянам. В тексте Вайкуле процитировала тост Примадонны, произнесенный в новогоднюю ночь. По ее словам, Пугачева сказала три слова.

«Замечательно сказала Алла Пугачева: „Свобода, закон и достаток!“ Я полностью согласна с ней», — сообщила певица.

Пугачева и Галкин последний раз выходили на связь с поклонниками до Нового года. Тогда они опубликовали в соцсетях снимок из ресторана, сообщив, что отмечают 12-ю годовщину свадьбы.

До этого супруги были замечены в Израиле на юбилее лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным KP.RU, после новогодних праздников артисты вместе с детьми переедут в Лондон.

Читайте также:

«Квазимодо» Кологривый, тату Киркорова, Ивлеева в Дубае: что будет дальше

«С небес на землю»: как Киркоров утешился после «отмены» из-за вечеринки

Бузова, Киркоров, Лолита: как и где российские артисты отметили Новый год