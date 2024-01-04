«В полку фанаток прибыло»: как SHAMAN впервые ответил Пугачевой SHAMAN назвал Пугачеву своей поклонницей

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Алла Пугачева и SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые ответил Алле Пугачевой на фразу, которую она сказала артисту на проекте «Фактор А» в 2013 году. Как SHAMAN назвал Примадонну?

Что случилось между SHAMAN и Пугачевой

В 2013 году Дронов, который на тот момент еще не взял себе псевдоним SHAMAN, стал участником музыкального телешоу «Фактор А». Председателем жюри тогда была Пугачева, которая не стала отдавать победу Дронову и предпочла другого конкурсанта.

После того как Пугачева отчислила Дронова из «Фактора А», молодой певец произнес в адрес народной артистки Советского Союза фразу: «Вы обо мне еще услышите!»

В недавнем обращении к своим критикам певица вспомнила эту фразу, отметив, что именно она просила SHAMAN ее произнести.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала артистка в социальных сетях.

Как SHAMAN ответил Пугачевой

Певец отреагировал на эти слова народной артистки СССР в интервью программе «Культурный шок». Как пояснил Дронов, фразу «Вы меня еще вспомните» произносил каждый участник шоу «Фактор А» и в его рамках это было абсолютно нормальным. Именно поэтому в 2013 году эти слова произнес и SHAMAN, когда покидал проект.

«Так как сейчас я достиг определенного успеха, а интернет помнит все, мне это припоминается. Как говорится, пацан сказал — пацан сделал. Мне кажется, это проявление фанатской любви. И я очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло», — заявил Дронов.

Мешала ли Пугачева пробиться на сцену SHAMAN

Актер и режиссер Иван Охлобыстин в одном из недавних интервью заявил, что Пугачева пыталась помешать SHAMAN пробиться на сцену. Он отметил, что Примадонна преградила Дронову путь к победе на «Факторе А».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

«Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMAN. <...> Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — отметил он.

По словам Охлобыстина, Пугачева при этом высоко оценила вокальные данные и музыкальный талант Дронова. Несмотря на это, она не позволила SHAMAN выиграть конкурс.

Почему SHAMAN не нравится Пугачевой

Певец и композитор Сергей Савин в беседе с «АиФ» высказал мнение, что Дронов, как и все молодые участники «Фактора А», был бы рад понравиться Пугачевой, поскольку от ее мнения «зависело все». Однако шансов стать фаворитом народной артистки СССР у SHAMAN не было.

«Нет, в случае с Дроновым без вариантов. Алле нравятся брюнеты», — уверен Савин.

Где сейчас Пугачева

В последний раза Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выходили на связь до Нового года. Они опубликовали фотографию из ресторана, сообщив, что отмечают 12-ю годовщину свадьбы. Артисты не уточнили, в какой стране сделан снимок.

До этого пара появлялась на публике в Израиле, куда прилетела ради празднования юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом оставаться надолго в стране, как и на Кипре, где шоумен и певица жили последний месяц, знаменитости не намерены. По данным KP.RU, после новогодних праздников Пугачева вместе с детьми и мужем переедут в Лондон.

Где показали SHAMAN в новогоднюю ночь

Ярослав Дронов в новогоднюю ночь появился сразу на нескольких телеканалах. Его выступление показали в ходе программы «Десять лет спустя» на Первом канале и на «Голубом огоньке — 2023» на «России 1».

Кроме того, SHAMAN также стал участником праздничного шоу на НТВ.

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