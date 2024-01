Пугачева, Украина, дуэт с Киркоровым, смена имени: где сейчас певица Maruv

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Украинская певица Анна Корсун (Maruv) после начала спецоперации пропала из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Где она находится сейчас, чем занимается?

Чем известна Maruv

Анна Корсун родилась 15 февраля 1991 года в украинском городе Павлоград. Окончив физико-математический лицей, она хотела связать жизнь с танцами, но родители настояли на более серьезной профессии, поэтому она поступила на радиофизический факультет Харьковского политехнического института.

В годы студенчества Maruv начала петь. На последнем курсе она собрала свою первую группу The Pringlez, которая существовала с 2013 по 2017 год. За это время коллектив одержал победу в конкурсном шоу Pepsi Stars of Now и вышел в финал фестиваля «Новая волна —2015».

Артистка победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) «из-за кабальных условий». Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков.

В конце того же года певица стала участницей еще одного политического скандала: ей присудили премию MTV Eurоpe Music Awards в номинации «Лучший артист», причем СМИ назвали ее лучшей российской певицей.

Пользователи соцсетей стали писать Maruv и организаторам, заявив, что они ошиблись страной, на что исполнительница ответила, что считает себя мировым артистом и никто не вправе указывать ей, в какой стране выступать.

В 2021 Maruv вошла в жюри шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ. В том же году она записала песню «Комильфо» с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

Что известно о личной жизни Maruv

Maruv замужем. Со своим супругом пиар-менеджером Александром Корсуном, она познакомилась в Харькове, когда работала в караоке-клубе.

Летом 2022 года артистка родила первенца.

Что Пугачева говорила про Maruv

В 2019 году Maruv приняла участие в авторском фестивале Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала» в провокационном наряде из латекса.

Тогда выступление понравилось народной артистке СССР Алле Пугачевой. Она громко аплодировала и кричала «Браво».

Куда пропала Maruv

Во время начала спецоперации Maruv находилась в Киеве. Она не высказывала свою позицию по поводу СВО, однако в тот момент отменила концерты.

«Сейчас мне тяжело справляться с эмоциями. Все мои мысли в этот момент о здоровье моего малыша и нашей безопасности. Хочу вам сообщить, что все ближайшие концерты, естественно, отменяются. Также хочу призвать абсолютно всех в это сложное время поступать по совести и сохранять здравый рассудок», — прокомментировала певица.

Через полгода после рождения ребенка, по данным СМИ, Maruv вместе с мужем уехала с Украины сначала в Оман, а потом в Арабские Эмираты, Турцию и Таиланд. Она объясняла, что мало путешествовала и сейчас решила восполнить этот пробел.

Чем сейчас занимается Maruv

Недавно Maruv призналась, что уже переросла свой творческий псевдоним, который однажды пришел к ней во сне.

Она записала новую песню под новым именем Шарлотта Утуту. Клип под названием Killing me softly («Убивая меня мягко») вышел 3 июля, спустя полтора года творческого перерыва.

