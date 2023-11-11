«Кучка оголтелых недоличностей»: Пугачева оставила гневное обращение Пугачева заявила, что завистники пытаются оттолкнуть от нее поклонников

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева оставила обращение на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в адрес завистников, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Певица заявила, что многомиллионная армия фанатов ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» ее творчество.

Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Я его [народ] люблю и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью, — написала Пугачева.

Артистка сообщила о «бесполезных» попытках уничтожить ее личность. По ее словам, она давно не поет и свою миссию уже выполнила, оставив судьбу на волю Вселенной.

И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля, спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат, — заявила примадонна отечественной эстрады.

Певица также добавила, что собственными силами зарабатывала средства в отличие от тех, кто «прогулял и пропил свой звездный час». Пугачева отметила, что счастье для нее заключается не в деньгах, а главным богатством она считает свободу.

Живем дальше! P. S. Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу. Теперь и я ее скажу, хотя меня никто не просит: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих в ваших сердцах, — заключила артистка.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Пугачева решила увеличить гонорар за выступления до €500 тысяч. По словам организатора концертов Сергея Лаврова, это сплетни, которые, скорее всего, запустил кто-то из промоутеров. Он добавил, что информация о записи новых песен Пугачевой в Твери также является фейком.