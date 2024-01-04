Пугачева и Галкин: последние новости 4 января, где сейчас, слухи, критика Лайма Вайкуле рассказала, как Алла Пугачева и Максим Галкин встретили Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Певица Лайма Вайкуле рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) встретили Новый год. Где звезды сейчас, за что их критикуют?

Как Пугачева и Галкин отметили Новый год

В новогоднюю ночь Примадонна и ее супруг предпочли хранить молчание и ничего не публиковали в своих социальных сетях, а также не дали ни одного интервью. СМИ предположили, что затишье обосновано желанием звездной четы отметить наступление 2024 года в тихом кругу близких людей.

На днях Вайкуле написала в своих социальных сетях пост, обратившись с поздравлениями к россиянам. В тексте она процитировала тост Пугачевой, произнесенный во время праздничного застолья в новогоднюю ночь. Примадонна, подняв бокал, сказала лишь три слова.

«Замечательно сказала Алла Пугачева: „Свобода, закон и достаток!“. Я полностью согласна с ней», — отметила певица.

Такое обращение Вайкуле сделала в соцсетях специально для русскоговорящей публики — она не стала переходить на латышский язык, как в другом своем поздравлении.

За что Борис Галкин раскритиковал Пугачеву

Заслуженный артист РФ Борис Галкин предположил, что озвученная перед праздниками инициатива об обращении Пугачевой в новогоднюю ночь, как в 1995 году, была попыткой выделиться, «не оказаться на обочине внимания».

«Чтобы совсем уж не оказаться на обочине внимания, чтобы как-то выделиться, надо то назвать людей холопами, то скандал какой-нибудь спровоцировать. Требуется что-то такое, от чего пахло бы такой вот прогнившей „клюквой“», — объяснил актер.

Почему SHAMAN считает Пугачеву своей фанаткой

В последнем обращении к своим критикам Примадонна вспомнила фразу «вы обо мне еще услышите», отметив, что именно она просила SHAMAN ее произнести.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала артистка в социальных сетях.

Певец отреагировал на эти слова народной артистки СССР, объяснив, что фразу «Вы меня еще вспомните» произносил каждый участник шоу «Фактор А» и в его рамках это было абсолютно нормальным. Именно поэтому в 2013 году эти слова произнес и SHAMAN, когда покидал проект.

«Так как сейчас я достиг определенного успеха, а интернет помнит все, мне это припоминается. Как говорится, пацан сказал — пацан сделал. Мне кажется, это проявление фанатской любви. И я очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло», — заявил Дронов.

При этом актер и режиссер Иван Охлобыстин в одном из недавних интервью заявил, что Пугачева пыталась помешать SHAMAN пробиться на сцену. Он отметил, что именно она преградила Дронову путь к победе на «Факторе А».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Где сейчас Пугачева, Галкин и их дети

В последний раза пара выходила на связь до Нового года. Они опубликовали фотографию из ресторана, сообщив, что отмечают 12-ю годовщину свадьбы. В какой стране сделан снимок, непонятно.

До этого пара появлялась на публике в Израиле, куда прилетела на юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом оставаться надолго в стране, как и на Кипре, где шоумен и певица жили последнее время, знаменитости не намерены. По данным KP.RU, после новогодних праздников Пугачева вместе с детьми и мужем переедут в Лондон.

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