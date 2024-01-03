Кто запрещал солисткам группы «Ассорти» рожать? Завели ли они семьи и детей Певица Мария Зайцева заявила, что солисткам группы «Ассорти» запрещали рожать

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Участницы группы «Ассорти»

Певица Мария Зайцева рассказала, что участницам группы «Ассорти» запрещали рожать. Законно ли это, завели ли девушки в итоге семьи?

Правда ли, что солисткам «Ассорти» запретили рожать и выходить замуж

Как рассказала Зайцева на YouTube-шоу «50 вопросов» на канале «Макарена», в 2003 году коллективу предложили подписать контракт. Она добавила, что оформление документов происходило «очень быстро, очень хаотично», поэтому никто из девушек не вчитывался досконально в документ. Позднее выяснилось, что контрактом запрещалось заводить семью и детей.

«Был пункт в контракте, что нельзя рожать детей. <...> Но так как я закончила юрфак, то я прекрасно понимала, что этот пункт противоречит Конституции Российской Федерации. Поэтому, может быть написано все что угодно, но если это противоречит нашему законодательству, то пункт работать не будет в любом случае», — сказала Зайцева.

Она добавила, что действие соглашения закончилось в 2011 году. После этого девушки захотели изменить условия контакта, однако с ними по этому вопросу общался уже не продюсер группы Евгений Фридлянд, а его юрист.

Почему распалась группа «Ассорти»

Зайцева рассказала, что одной из причин распада коллектива стали финансовые разногласия. По ее словам, от общей суммы гонорара каждая исполнительница получала всего 5%.

«У нас закончился контракт, и мы приняли решение продолжать, но захотели, чтобы нам увеличили процентную ставку, которая была очень маленькой. <...> Но мы не запросили какие-то бешеные проценты, нет. С нашей стороны были предложены абсолютно нормальные условия», — рассказала певица, добавив, что участницы попросили убрать пункт о беременности.

Зайцева также считает, что проектом занимались недостаточно активно, ведь за время существования группы был записан только один настоящий хит — «Красивая любовь».

Как сложилась судьба группы «Ассорти»

В состав «Ассорти» входили участницы проекта «Народный артист» Оксана Казакова, Мария Зайцева, Арина Риц, Наталья Паволоцкая, Ольга Ватлина и Анна Алина. Песня «Красивая любовь» в 2005 году принесла участницам награду «Золотой граммофон».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Участницы группы «Ассорти»

В 2011 году в «Ассорти» осталась только Оксана Казакова. Для пополнения состава продюсеры провели дополнительный кастинг, по итогам которого к группе присоединились Марина Бриоли, Марина Дрождина, Мария Трошанова и Юлия Татчина.

Впоследствии Казакова занялась сольной карьерой. Она выпустила уже несколько дебютных альбомов и счастлива в браке с танцором и хореографом Алексеем.

В настоящее время в состав «Ассорти» входят выпускницы РАМ имени Гнесиных Полина Герц, Виктория Рада и Елена Форте. Девушки работают без продюсера, самостоятельно пишут композиции и создают контент.

Как сложилась карьера Зайцевой

После окончания контракта Зайцева стала участницей группы N.A.O.M.I., где вместе с ней выступали экс-участницы «Ассорти» Анна Алина, Наталья Поволоцкая, Арина Риц и Ольга Ватлина. В составе коллектива она стала лауреатом международного конкурса «Новая Волна» в Юрмале. В 2014 году она познакомилась с Марией Шейх, с которой стала выступать в дуэте «#2Маши» и завоевала множество музыкальных наград. Несмотря на успех у слушателей, коллектив распался.

«В последний раз общались с Машей летом 2022 года. Мы общались и по работе, и просто. Нормальные отношения восстановить нереально. Я не вижу никакого в этом смысла вообще», — рассказала Зайцева в последнем интервью.

Артистка воспитывает 11-летнюю дочь Александрину, которую родила от музыканта Алексея Гомана.

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